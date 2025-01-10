耀登科技完成可轉換公司債掛牌 展望2025營運逐步回溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 21:40

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射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (10) 日成功完成最新一期可轉換公司債（CB）掛牌，募集資金將用於新廠擴建及債務結構優化。本次資金的投入將進一步強化公司全球產能佈局，提升供應鏈彈性，以滿足市場多元化需求，並支持核心業務的持續成長，耀登指出，此次可轉債的成功發行，充分顯示市場對耀登科技長期成長潛力的信任，並為未來的營運提供重要資金動能。

耀登科技表示，天線業務作為公司主要成長動能之一，預期今年 NB 客戶需求穩步增長，市場占有率持續提升，為公司營收提供穩定支撐。同時，公司積極拓展其他 NB 新客戶合作，預期今年開始逐步推進，有望陸續進入小量試產階段。

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耀登預期，隨著新客戶產品規模的逐步放量，未來將為天線業務增長注入新動能。此外，工控天線則隨著客戶庫存去化完成，加上新產品導入，需求已逐步恢復至正常水準。設備業務方面，雖然因市場需求放緩影響整體表現，對全年營收構成一定影響，但整體營運結構仍保持穩健。

低軌衛星地面接收設備整合驗證工作進展順利，公司積極支持低軌衛星國產化，相關設備預計於 2025 年上半年完成驗證，將用於軍警消防等應用領域等並拓展國際市場業務，預期低軌衛星業務的營收占比預計將持續提高，成為公司未來重要成長動能之一。

耀登科技透過旗下子公司耀睿科技和耀智創新永續，積極擴展多元化服務。全面布局減碳、永續及資安測試市場，耀睿科技深耕無線通訊測試與資安驗證領域，隨著歐盟無線電設備指令資安標準 EN 18031 將於今年 8 月強制執行，「可以通過互聯網通信或通過其他設備進行通信的設備」均需符合其資安規範，預期市場對資安驗證的需求將持續增長。

此外，隨著政府擴大對於永續及減碳的要求，子公司耀智創新永續提供企業顧問輔導、減碳規劃與方案導入及 CBAM 解決方案的永續整合性服務，幫助企業應對全球碳排放挑戰，提升永續競爭力創造長期價值。

展望 2025 年，耀登科技表示，天線業務在 NB 市場需求穩定、新客戶小量試產及工控天線需求恢復增長的支持下，實現更高成長。同時，永續及資安業務因市場需求攀升，案件量將持續增加，為業務成長提供新一波動能。而設備業務將持續增加新設備代理，營運效率有望進一步提升。預期整體業務將持續穩定增長，全年營收目標有望雙位數增長。