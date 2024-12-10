耀登11月營收月增14.39% 天線業務成長及美系客戶拉貨帶動

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 17:23

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射頻天線廠耀登 (3138-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收達 1.59 億元，受惠天線業務穩定成長及美系客戶對 AIM 及 UDC 模組拉貨，月增逾一成，累計前 11 月營收 15.55 億元，較去年同期減少 2.78%。

耀登 11 月營收 1.59 億元，月增 14.39%，年減 2.80%；累計前 11 月營收 15.55 億元，較去年同期減少 2.78%。耀登指出，受到天線業務穩定成長帶動，加上美系電信商對 AIM（Antenna in Module）與 UDC（Up Down Converter）模組產品需求強勁，帶動本月營收成長。

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耀登表示，隨著 5G 通信市場需求持續增溫，AIM 和 UDC 等高效能模組產品展現穩定性與技術優勢，不僅提升出貨量，也強化公司在全球市場的競爭力。

此外，耀登集團一年一度的技術研討會日前圓滿舉行，今年主題為「智慧通訊奔騰 · 滾動 AI 新浪潮」，聚焦 B5G、精準醫療及資安永續等前瞻技術，吸引了業界及合作夥伴的廣泛關注。

會中，耀登重點展示新一代低軌衛星地面接收設備（User Terminal）。該設備採用 32x32 天線陣列，具備 3D 波束成形及掃描能力，可因應多樣化使用需求。其設計輕巧高效，專為低軌衛星通信應用優化，展現耀登在衛星通信領域的技術實力，備受業界肯定。

除了技術創新，耀登集團在永續發展領域同樣積極推動，致力於在為客戶提供高效能解決方案的同時，落實碳管理策略。近期，子公司耀睿科技通過財團法人全國認證基金會（TAF）「組織層級 / 自願性溫室氣體方案—金屬製造（0904）」查驗機構認證資格，進一步提升專業認可度與國際競爭力，也擴大查驗服務範疇，透過科學方法與專業技術協助企業精準掌握各種碳排放狀況，制定科學的減排策略，最終推動企業與社會之可持續發展。