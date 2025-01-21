中嘉寬頻助「聯華食品」建置完整網路備援解決方案

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中嘉寬頻以自建的光纖骨幹為基礎，為「聯華食品」導入兩大企業客戶網路服務，包含：(1)XGPON 企業固定光纖上網：以中嘉寬頻高品質的寬頻網路作為 SD-WAN 架構使用，達到最佳化網路效能，並確保關鍵應用程式的可靠存取；(2)PTP 點對點專線：中嘉寬頻穩定的網路品質，可讓不同辦公據點間的資料傳輸更穩定。隨著上述服務的導入，加上合理的方案價格，將能落實「聯華食品」全數位服務不中斷的轉型目標，大幅提升管理效率、降低營運風險，在變化多端的食品市場持續站穩腳步，實現企業永續經營願景。