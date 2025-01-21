中嘉寬頻助「聯華食品」建置完整網路備援解決方案
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-21 10:51
中嘉寬頻今 (21) 日正式宣布迎來新夥伴「聯華食品 (1231-TW)」，為其打造完整網路備援解決方案，落實全數位服務不中斷的數位轉型目標、降低營運風險。聯華食品是台灣上市櫃食品產業中數位轉型的模範生，不僅率先建立高效數位工作模式，更精準掌握消費者需求，持續打造優質新產品、提供良好服務品質與消費體驗。
中嘉寬頻近年來積極投資，持續擴大網路建設部署、提升網路品質，提供企業客戶量身打造、穩定且快速的高 CP 值寬頻上網服務，成果有目共睹。此次為「聯華食品」建置完整網路備援解決方案。
中嘉寬頻以自建的光纖骨幹為基礎，為「聯華食品」導入兩大企業客戶網路服務，包含：(1)XGPON 企業固定光纖上網：以中嘉寬頻高品質的寬頻網路作為 SD-WAN 架構使用，達到最佳化網路效能，並確保關鍵應用程式的可靠存取；(2)PTP 點對點專線：中嘉寬頻穩定的網路品質，可讓不同辦公據點間的資料傳輸更穩定。隨著上述服務的導入，加上合理的方案價格，將能落實「聯華食品」全數位服務不中斷的轉型目標，大幅提升管理效率、降低營運風險，在變化多端的食品市場持續站穩腳步，實現企業永續經營願景。
「聯華食品」領先業界以科技業的方式管理食品業，創下許多同業第一，再搭配中嘉寬頻採用 PON 技術電信等級網路架構、速率最高可達 25G 的專屬光纖寬頻服務，未來將繼續攜手合作，透過精準的高效數位管理，開啟台灣食品業不一樣的嶄新面貌！
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