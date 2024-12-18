立碁加入矽光子聯盟明年生產 1.6T 產品 最快2025年底需求顯現

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-18 16:02

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LED 封裝廠立碁 (8111-TW) 今 (18) 日召開法說會，研發協理李孝文表示，立碁已加入台積電與日月光主導的「矽光子聯盟」，預計從明年開始投入 1.6T 矽光產品開發，相關需求將於 2025 年底或 2026 年逐漸明朗。

李孝文提到，在矽光產業發展上，立碁已加入「矽光子聯盟」，聯盟分為三個群組，立碁並被分配在第一群組，主要負責 EIC（電子積體電路）與 PIC（光子積體電路）產業發展規範。

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李孝文表示，目前矽光產業正從單通道 50G 或 100G 產品，逐步升級至 100G 與 1600G 技術，近期也參訪荷蘭廠商，掌握不同於台灣的矽光技術，未來產品應用除了數據中心外，也將延伸至車載光達（LiDAR）及生物感測器等領域。

展望未來，立碁積極轉型聚焦 AI 領域，依據產業發展將重點分為三大方向：數據、邊緣運算和演算法。其中在數據方面著重於 SIP 元件與模組產品，特別是矽光子技術領域；在邊緣運算方面，提供完整的 AI 影像辨識系統解決方案；在演算法方面，則依據終端客戶需求，提供影像辨識、語音辨識和數據分析的硬體解決方案。

李孝文指出，立碁已訂定 5 大成長動能，第一、第二為系統級封裝（SIP）元件，分別鎖定中低頻與高頻市場，運用光電半導體元件整合技術，開發應用於車載、醫療等領域的解決方案。

第三項動能為紅外線元件，第四則是影像系統模組，李孝文表示，立碁已成功開發高速車牌辨識光學變焦系統，並與美國終端品牌廠商合作開發光學複合式鏡頭，在夜間影像辨識方面取得重大進展。第五項動能則著重在車載系統，從原件到電動車相關儀表產品線均有布局。

此外，立碁持續在 LED 本業進行產品升級，近年來也在政府的公共工程標案占有一席之地，包括太陽能發電工程、大眾運輸系統及照明工程等領域，並將持續深耕。