〈熱門股〉輝達、博通背書矽光子晶片需求 華星光、波若威迎新年開門紅

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-04 10:04

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華星光 (4979-TW) 本周五收 205.5 元，上漲 14.5 元，周漲幅 13.8%，周成交量 63747 張。觀察三大法人動向，呈連三買，共買超 16196 張，其中投信呈連五買，共買超 10083 張，自營商呈連三買，共買超 321 張。

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華星光為因應 AI 對矽光產品大增，正積極擴產，預計於今年 7 月完成設備及產能佈建。800G 產品需求已於 2024 年啟動，預計 2024 至 2026 年間需求年增約 89%。而終端客戶已獲得新的 CSP 客戶，有望帶動華星光營運升溫。

波若威 (3163-TW) 本周五收 151.5 元，上漲 11 元，周漲幅 10.9%，周成交量 22059 張。觀察三大法人動向，外資由賣轉買，買超 937 張。

波若威為因應矽光子趨勢，日前推出由纖陣列技術設備，並透過客製化服務搶占 CPO (Co-Packaged Optics) 市場，而波若威過去的經驗，以及與台廠客戶的緊密合作，可望搶得先機。



華星光日 K 線圖