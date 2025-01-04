〈熱門股〉輝達、博通背書矽光子晶片需求 華星光、波若威迎新年開門紅
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-04 10:04
2025 年到來，矽光子族群勢頭不減，尤其在輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US) 都聲明對矽光子晶片的熱烈需求，激勵光通訊廠華星光、波若威本周股價走強，漲幅逾一成。
華星光 (4979-TW) 本周五收 205.5 元，上漲 14.5 元，周漲幅 13.8%，周成交量 63747 張。觀察三大法人動向，呈連三買，共買超 16196 張，其中投信呈連五買，共買超 10083 張，自營商呈連三買，共買超 321 張。
華星光為因應 AI 對矽光產品大增，正積極擴產，預計於今年 7 月完成設備及產能佈建。800G 產品需求已於 2024 年啟動，預計 2024 至 2026 年間需求年增約 89%。而終端客戶已獲得新的 CSP 客戶，有望帶動華星光營運升溫。
波若威 (3163-TW) 本周五收 151.5 元，上漲 11 元，周漲幅 10.9%，周成交量 22059 張。觀察三大法人動向，外資由賣轉買，買超 937 張。
波若威為因應矽光子趨勢，日前推出由纖陣列技術設備，並透過客製化服務搶占 CPO (Co-Packaged Optics) 市場，而波若威過去的經驗，以及與台廠客戶的緊密合作，可望搶得先機。
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