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鉅亨速報

外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌1.23%，報107.865元

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 07:10


截至台北時間21日06:00，近月美元指數下跌1.338點跌幅達1.23%，暫報107.865點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.00%
  • 近 1 週：-0.23%
  • 近 3 月：+5.39%
  • 近 6 月：+5.15%
  • 今年以來：+0.91%

近月美元指數近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/日元相關性0.38，本日下跌0.06%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.34，本日下跌0.31%
  • 美元/台幣相關性0.30，本日下跌0.36%

近月美元指數近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.34，本日下跌0.05%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.33，本日下跌0%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日下跌0.09%

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近月美元指數108.425-0.71%
澳元/美元0.6234-0.64%
日元/美元0.0064120.00%
馬來西亞令吉/美元0.223460.45%
美元/台幣32.665-0.44%
人民幣/美元0.1369390.37%

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