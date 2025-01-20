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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.9073元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:50


截至台北時間20日22:50，美元/瑞郎下跌0.0076點跌幅達0.83%，暫報0.9073點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.81%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：+5.81%
  • 近 6 月：+2.91%
  • 今年以來：+0.86%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.81，本日下跌1.15%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌1.58%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.94%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日下跌1.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.67，本日下跌1.29%
  • 歐元/加幣相關性-0.65，本日下跌0.02%

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美元/瑞郎0.9083-0.72%
人民幣/美元0.1369390.37%
歐元/美元1.03771.03%
英鎊/美元1.22720.90%
加幣/美元0.69690.91%

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