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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲1.02%，報1.2287元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50


截至台北時間20日21:50，英鎊/美元上漲0.0124點漲幅達1.02%，暫報1.2287點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.69%
  • 近 1 週：-0.34%
  • 近 3 月：-6.78%
  • 近 6 月：-5.85%
  • 今年以來：-2.83%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.76，本日上漲1.17%
  • 紐元/美元相關性0.66，本日上漲1.31%
  • 澳元/美元相關性0.54，本日上漲1.13%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日上漲0.82%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.71，本日上漲1.08%
  • 美元/瑞郎相關性-0.67，本日上漲0.65%

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英鎊/美元1.22780.94%
歐元/美元1.0381.06%
紐元/美元0.56471.20%
澳元/美元0.62480.94%

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