外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9442元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50
截至台北時間20日21:50，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9442點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.92%
- 近 1 週：+0.10%
- 近 3 月：+0.01%
- 近 6 月：-2.82%
- 今年以來：+0.04%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.44，本日上漲1.14%
- 美元/挪威克朗相關性-0.42，本日上漲1.1%
- 美元/新加坡幣相關性-0.37，本日上漲0.83%
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