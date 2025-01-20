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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大漲0.48%，報0.9442元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 21:50


截至台北時間20日21:50，歐元/瑞郎上漲0.0045點漲幅達0.48%，暫報0.9442點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.92%
  • 近 1 週：+0.10%
  • 近 3 月：+0.01%
  • 近 6 月：-2.82%
  • 今年以來：+0.04%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.47，本日上漲1.19%
  • 紐元/美元相關性0.41，本日上漲1.29%
  • 澳元/美元相關性0.38，本日上漲1.13%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.44，本日上漲1.14%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.42，本日上漲1.1%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.37，本日上漲0.83%

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歐元/美元1.03771.03%
紐元/美元0.56441.15%
澳元/美元0.62440.87%

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