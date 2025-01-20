【量大強漲股整理】台股年關將近，是否該抱股過年?選股攻略大公開?
鉅亨研報 2025-01-20 17:29
加權指數今日開高震盪，終場上漲 118.74 點，收在 23266.82 點，成交量縮小至 2716.83 億。
大法人今天籌碼動向，外資買超 102.76 億元，投信買超 23.24 億元，自營商買超 24.28 億元，三大法人合計買超 150.28 億元 ，其中外資連續買超三日，累計買超金額為 488 億元，投信、自營商則由賣轉買
美股上週五大幅上漲，創下川普當選以來最佳單週表現，主要受到銀行業強勁獲利和通膨數據放緩的正面消息所激勵，同時，川普與習近平的通話也在一定程度上緩解了市場對貿易局勢更加緊張的擔憂，費城半導體指數在 (INTC-US) 英特爾和 (QRVO-US) 科沃的帶動下上漲了 2.8%，其中英特爾因傳出被併購的消息，股價大漲 9%；科沃則暴漲逾 14%，然而，(TSM-US)台積電 ADR 下跌 1.5%，成為費半指數成分股中唯一下跌的個股，美國公債價格也止跌，10 年期國債殖利率從 4.8% 降至 4.61%，川普將於週一宣誓就任美國總統，當天恰逢馬丁 · 路德 · 金恩紀念日，為美股休市日，台股方面，加權指數今日開高震盪走高，終場上漲 118.74 點，收在 23266.82 點，成交量縮至 2716.83 億，台股年關將近不過雖然量能維持低量不過，外資回頭買超台股，多頭行情有望延續下去，本週是台股封關前的最後三個交易日，市場關注焦點包括川普就職後的政策走向、日本央行的利率決策以及美國科技股的超級財報季，市場預期川普上任後將發布一系列行政命令，關稅議題等仍是市場關注的重點，與此同時，美國科技股的財報，包括 (ASML-US) 艾司摩爾、(MSFT-US) 微軟、(TSLA-US)特斯拉、(META-US)Meta、(AMD-US)AMD、(QCOM-US) 高通、(AMZN-US)亞馬遜等大公司將陸續公布，這些財報和未來展望將影響個股走勢。
權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1120 元，台積電近期積極衝刺 CoWoS 先進封裝技術的布局，最新消息顯示，台積電計劃在南科三期新增兩座 CoWoS 新廠，總投資金額預估超過 2,000 億元，這項計劃將進一步強化台積電在高端封裝領域的競爭力，並且加快其在先進封裝技術上的擴展步伐；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.59%，收在 178 元，從本益比來看，目前市場普遍共識認為鴻海 2025 年的每股盈餘（EPS）能夠達到 17 元，這是一個相對保守的預期，如果參照過去沒有 AI 行情的情況下，鴻海的本益比長期以來大約在 11 倍左右，那麼根據這個估算，鴻海的合理股價大約為 187 元，這也是為什麼專家會認為 190 元以下是便宜價的原因，雖然從基本面估值的角度來看，鴻海的股價在 190 元左右可能確實屬於便宜價，但投資者在操作時需要謹慎，不應該僅僅依賴估值模型來決定進出時機，特別是股價下跌時，應該觀察籌碼面的變化，特別是外資的持股動向，如果籌碼面不穩定，隨便抄底可能會帶來較大的風險；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.05%，收在 1445 元，聯發科最近在新聞稿中強調，其在智慧手機、智慧電視、Android 平板、語音助理裝置，以及基於 ARM 架構開發的 Chromebook 晶片的全球出貨量均居領先地位，公司積極投資於多項新技術，旨在為各類 ARM 架構的 SoC（系統單晶片）裝置及其用戶提供最佳的 AI、通訊、多媒體和電源效率體驗。
黃仁勳的訪台活動帶動市場對 AI 和機器人前景的正面看法，並指出 Blackwell 晶片的需求非常強勁，這使得電子股表現不俗，黃仁勳也在週六與 (2330-TW) 台積電、2317-TW)鴻海、(2382-TW)廣達等供應鏈公司進行會議，強化了「Team Taiwan」的合作氛圍，都有不錯表現，都有 + 2% 以上的漲幅；另外，台積電法說會對未來營運展望樂觀，也進一步提振了市場信心，帶動了高價 IC 設計股如 (5274-TW) 信驊 + 7%、(3529-TW)力旺 + 6%、(3661-TW)世芯 - KY+8%、(3443-TW)創意，等股價走高，黃仁勳與各大供應商的會議也讓鴻海、廣達、(2357-TW)華碩，等相關公司股價普遍上漲，AI 股的漲勢重啟，中小型股領先表現。
佳螢一在點名預告的 BBU+AR 雙題材冠軍股，(6558-TW) 興能高，在雙題材加持下，股價持繼續表現強勁，亮燈漲停! 再創新高! 再創新高並吸引大量資金流入，券資比早已衝破六成以上，佳螢也早就預告將運軋空機會，果然噴出大漲! 亮燈停! 再創波段新高!
(6558-TW) 興能高，亮燈漲停，再創新高，上漲 9.98%，收在 56.2 元，興能高作為專注於穿載式產品鋰電池生產的公司，不僅是 BBU+AR 雙題材，並且也是營收雙增股，【由虧轉盈】，在燃料電池及可再生能源領域的持續投資，加強了其在市場中的競爭力，隨著全球對電動車及可再生能源需求的增長，興能高未來的發展潛力仍然值得關注，市場普遍對其未來表現保持樂觀預期，認為其將繼續受益於綠色能源及先進科技的發展。
(2498-TW) 宏達電，上漲 8.17%，收在 55.6 元，隨著輝達在 AR 領域的技術突破，尤其是無背光增強現實數位全息技術的專利公佈，宏達電作為 AR 裝置和虛擬現實領域的領先者，市場對其未來的成長潛力持樂觀態度，黃仁勳的到訪，無疑進一步加強了投資者對 AR 及相關科技的熱情，也提升了宏達電股價的表現，，宏達電股價的漲勢反映了市場對 AR 技術未來應用及發展的高度期待，這也為宏達電在未來的業務發展提供了強勁的動能。
(6215-TW) 和椿，上漲 9.91%，收在 116.5 元，作為自動控制裝置與光電製程的製造商，近期受到了市場的高度關注，尤其是在機器人技術和自動化領域的發展上，隨著輝達執行長黃仁勳的訪臺，機器人產業的熱度大幅升溫，相關產業股的股價也隨之上漲，和椿在機器人零件和自動化控制系統領域擁有強勁的成長潛力。2024 年，和椿的營收達到 16.62 億元，年增長率高達 69.08%，顯示出其產品在市場上的需求非常強勁，這也證明了和椿在高科技自動化領域的競爭力及市場地位。
經濟日報點名預告的自動化設備股 & 機器人股，(3379-TW) 彬台，再創波段新高! 39.15=> 整整預告後來到 62.3 元大關! 預告後六天噴出五根漲停!
(3379-TW) 彬台，公司專注於食品、飲料及生物科技領域的整廠自動化生產設備，並在機械裝置的設計及銷售上持續擴張，顯示出良好的營運潛力，受惠產業即將復甦，12 月設備銷售大增，12 營收，YOY 來到 127% 以上，不僅符合【營收三增股】，更是【由虧轉盈】的轉機股，持續大漲再創新高! 佳螢通通領先預告在前面!!!
經濟日報本周，布局的十檔，全部上漲，因應川普的上任，多元題材將是未來可以鎖定的關鍵，(6558-TW)興能高，新增 (3450-TW) 聯鈞、(2250-TW)IKKA-KY、(2230-TW)泰茂、(3645-TW)達邁、(2498-TW)宏達電、(6215-TW)和椿、(3294-TW)英濟、(2472-TW)立隆電、(2748-TW)雲品等個股。其中，她最看好聯鈞，主因兩大客戶的 400G 產品出貨貢獻下，去年 12 月營收 8.25 億元，年增 81.5%、月增 4.8%，創歷史次高。累計去年營收 75.68 億元，年增 40.2%，聯鈞目前出貨以 400G AOC（主動式光纖模組）為主，預期 AOC 產品今年第 2 季每月出貨達 8 萬條以上，較去年同期明顯增加，下半年 800G 可望開始出貨，全年業績持續成長，法人有所著墨，爆發力可期。
(2250-TW)IKKA-KY 為能率集團股，擁機器人、電動車雙題材；(6558-TW) 興能高 BBU+AR 眼鏡雙題材，股價有望續強；泰茂技術面轉強，股價可期；達邁擴建新產線 2026 量產，透明 PI 已供 AR 眼鏡；宏達電 AR 眼鏡題材爆發；機器人股和椿，營運表現亮眼；英濟上季本業續賺，新事業群新品下半年有望挹注營收；雲品受惠光禹國際斥資 15 億，共同打造首座 Villa Resort 年底試營運。
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