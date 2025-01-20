【量大強漲股整理】台股年關將近，是否該抱股過年?選股攻略大公開?

鉅亨研報 2025-01-20 17:29

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大法人今天籌碼動向，外資買超 102.76 億元，投信買超 23.24 億元，自營商買超 24.28 億元，三大法人合計買超 150.28 億元 ，其中外資連續買超三日，累計買超金額為 488 億元，投信、自營商則由賣轉買

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權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW) 台積電，平盤震盪，收在 1120 元，台積電近期積極衝刺 CoWoS 先進封裝技術的布局，最新消息顯示，台積電計劃在南科三期新增兩座 CoWoS 新廠，總投資金額預估超過 2,000 億元，這項計劃將進一步強化台積電在高端封裝領域的競爭力，並且加快其在先進封裝技術上的擴展步伐；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.59%，收在 178 元，從本益比來看，目前市場普遍共識認為鴻海 2025 年的每股盈餘（EPS）能夠達到 17 元，這是一個相對保守的預期，如果參照過去沒有 AI 行情的情況下，鴻海的本益比長期以來大約在 11 倍左右，那麼根據這個估算，鴻海的合理股價大約為 187 元，這也是為什麼專家會認為 190 元以下是便宜價的原因，雖然從基本面估值的角度來看，鴻海的股價在 190 元左右可能確實屬於便宜價，但投資者在操作時需要謹慎，不應該僅僅依賴估值模型來決定進出時機，特別是股價下跌時，應該觀察籌碼面的變化，特別是外資的持股動向，如果籌碼面不穩定，隨便抄底可能會帶來較大的風險；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.05%，收在 1445 元，聯發科最近在新聞稿中強調，其在智慧手機、智慧電視、Android 平板、語音助理裝置，以及基於 ARM 架構開發的 Chromebook 晶片的全球出貨量均居領先地位，公司積極投資於多項新技術，旨在為各類 ARM 架構的 SoC（系統單晶片）裝置及其用戶提供最佳的 AI、通訊、多媒體和電源效率體驗。

(2498-TW) 宏達電，上漲 8.17%，收在 55.6 元，隨著輝達在 AR 領域的技術突破，尤其是無背光增強現實數位全息技術的專利公佈，宏達電作為 AR 裝置和虛擬現實領域的領先者，市場對其未來的成長潛力持樂觀態度，黃仁勳的到訪，無疑進一步加強了投資者對 AR 及相關科技的熱情，也提升了宏達電股價的表現，，宏達電股價的漲勢反映了市場對 AR 技術未來應用及發展的高度期待，這也為宏達電在未來的業務發展提供了強勁的動能。

經濟日報點名預告的自動化設備股 & 機器人股，(3379-TW) 彬台，再創波段新高! 39.15=> 整整預告後來到 62.3 元大關! 預告後六天噴出五根漲停!

(2250-TW)IKKA-KY 為能率集團股，擁機器人、電動車雙題材；(6558-TW) 興能高 BBU+AR 眼鏡雙題材，股價有望續強；泰茂技術面轉強，股價可期；達邁擴建新產線 2026 量產，透明 PI 已供 AR 眼鏡；宏達電 AR 眼鏡題材爆發；機器人股和椿，營運表現亮眼；英濟上季本業續賺，新事業群新品下半年有望挹注營收；雲品受惠光禹國際斥資 15 億，共同打造首座 Villa Resort 年底試營運。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師