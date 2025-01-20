年節聚餐商機旺 瓦城農曆年間訂位近8成滿

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-20 15:27

‌



蛇年即將來臨，年節聚餐商機暢旺，連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (20) 日宣布集結旗下瓦城、時時香、非常泰、1010 湘和大心五大品牌，自明日起至 3 月 3 日推出 2-8 人多種組合的新春美味餐，目前除夕至初二訂位率已近 80% 滿，其中瓦城和時時香的訂位最熱烈。

瓦城說明，旗下各品牌同步集結年節必吃美味，推出新春精選單點菜單，以及兩道全新料理包括「黑松露月亮」和「黑松露棒棒蝦」，目前除夕至初二訂位率近 80% 滿，瓦城和時時香甚至僅剩部分餐廳有時段可供訂位。

‌



此外，瓦城考量春節期間部分家庭選擇在家團聚，集團首度推出 wa10 APP 五大品牌新春套餐外帶自取服務，於 23 日至 2 月 3 日期間提供取餐，並加碼價值超過千元的新春紅包來店禮，包括 388 元餐廳饗宴回店禮 3 張、288 元美式歡聚回店禮 1 張和 100 元泰系美味回店禮 2 張。

瓦城近年看好台菜的發展熱潮，致力推動台灣經典料理的創意升級，近日推全新品牌 SHANN SHANN 小香，首店進駐台北新光三越信義 A9 館。