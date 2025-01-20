央行發布新任理事名單 兆豐金董座董瑞斌將任常務理事 台糖董座吳明昌為理事

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 19:48

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因中央銀行第 20 屆理事會任期即屆滿，央行於今 (20) 日傍晚公布，特派央行副總裁嚴宗大、朱美麗及兆豐金控董事長董瑞斌等 3 位，為第 21 屆理事會常務理事，政大經濟系副教授蕭明福、成大經濟系主任林常青和台糖董事長吳明昌 3 位，為新任命的央行理事。

依據央行新聞稿，總統令頒布特派嚴宗大、朱美麗、董瑞斌為央行第 21 屆理事會理事並為常務理事，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為央行第 21 屆理事會理事，任期 2025 年 1 月 27 日至 2030 年 1 月 26 日止。

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央行表示，第 20 屆理事會理事任期自 109 年 1 月 27 日至 114 年 1 月 26 日止屆滿。央行並對本屆理事會對本行貨幣、信用、外匯政策之審議及核定，以及業務計畫之核定等，貢獻良多，央行順利達成中央銀行法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。

3 位新任常務理事，董瑞斌現為兆豐金控暨兆豐銀行董事長，兼銀行公會理事長、金融總會理事長，還曾經擔任合庫金控董事長、中山大學國際金融研究學院院長、高雄銀行董事長、第一金控董事長、台北大眾捷運董事長、悠遊卡董事長、中央存保董事長等要職。

3 位新任理事，林常青目前為成功大學經濟系教授兼系主任，並兼任中央研究院經濟學研究所合聘研究員、台灣經濟學會理事長、兆豐金控獨董等；蕭明福是政治大學經濟系專任教授，研究領域為總體經濟、貨幣金融、經濟成長。