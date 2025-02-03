第一金連4年獲利創高 金蛇年開工期再創高峰 締造更多「第一」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 11:34

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2024 年第一金融集團獲利續創佳績，集團合併稅後淨利達 253.59 億元，連續 4 年改寫新高，成長近 13％，其中，第一銀行稅後淨利 238.06 億元，成長逾 10％；銀行以外子公司稅後淨利合計 23.16 億元，成長近 30％，獲利占比進一步提高到約 9％。

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業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，第一銀行積極強化財富管理 2.0 業務，高資產管理資產規模排名業界第一，在中小企業放款亦連續 15 年位居全體銀行第一名；此外，第一金證券持續深耕承銷業務，輔導星宇航空於 2024 年掛牌上市。

第一金融集團長期深耕永續金融，成果備受各界肯定，不僅獲納入 DJSI、MSCI 及 FTSE 三大國際永續指數成分股，也是金融業唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」，集團將持續深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，不斷創新永續作為，致力引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，拓展金融永續生態圈。