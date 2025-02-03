第一金連4年獲利創高 金蛇年開工期再創高峰 締造更多「第一」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 11:34
第一金融集團今 (3) 日舉辦視訊新春團拜，由第一金控 (2892-TW) 暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，一起在金蛇年開工日迎財神、接好運，期許新的一年獲利再創輝煌，締造高峰。
2024 年第一金融集團獲利續創佳績，集團合併稅後淨利達 253.59 億元，連續 4 年改寫新高，成長近 13％，其中，第一銀行稅後淨利 238.06 億元，成長逾 10％；銀行以外子公司稅後淨利合計 23.16 億元，成長近 30％，獲利占比進一步提高到約 9％。
業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，第一銀行積極強化財富管理 2.0 業務，高資產管理資產規模排名業界第一，在中小企業放款亦連續 15 年位居全體銀行第一名；此外，第一金證券持續深耕承銷業務，輔導星宇航空於 2024 年掛牌上市。
第一金融集團長期深耕永續金融，成果備受各界肯定，不僅獲納入 DJSI、MSCI 及 FTSE 三大國際永續指數成分股，也是金融業唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」，集團將持續深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，不斷創新永續作為，致力引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，拓展金融永續生態圈。
展望 2025 年，第一金融集團將以「穩健創新、永續韌性」為經營策略主軸，積極凝聚集團通路動能，提升全方位財管服務，並強化法令遵循、防制洗錢、內控制度、風險管理及資訊安全，同時追求淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇