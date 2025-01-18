TikTok禁令再添波折 最高法院維持禁令 但白宮稱：留給下任執行

鉅亨網編譯許家華 2025-01-18 11:01

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美國最高法院周五 (17 日) 維持聯邦法院原裁決，將不會阻止 TikTok 禁令於本周日生效。然而，白宮隨後表示，拜登政府不會執行這項法律。

白宮在聲明中指出，TikTok 應該繼續對美國人開放，但必須能解決國會所提出的國安問題。由於時間緊迫，政府表示「實施該法律的行動必須交給下任政府處理」。川普政府將於周一上任。

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最高法院周五表示，「為了解決因 TikTok 收集數據及其與外國對手的關係所引發的國安擔憂，必須進行拆分。因此，我們認為，系爭條款不違反上訴人的第一修正案權利。」

TikTok 在法庭上主張，禁止該平台將違反美國憲法第一修正案。

根據國會通過的法律，該禁令預計於 1 月 19 日生效，除非 TikTok 的中國母公司字節跳動出售其美國業務給美國實體。然而，在沒有執法的情況下，周日將會發生什麼仍不明朗。

據信，一旦禁令生效，TikTok 將無法在美國設備上下載或更新。雖然有報導指出，現有用戶可能在禁令生效後仍能使用 TikTok 一段時間，但一些未經證實的報導則暗示，現有用戶可能無法在周日使用該 app。

蘋果和谷歌尚未對是否會在周日從各自的應用商店中移除 TikTok 作出回應。

即將上任的川普總統將於 1 月 20 日宣誓就職。他在上一回總統任期內曾強烈批評 TikTok，但在競選期間已改變立場，並稱希望保留 TikTok。12 月 27 日，他在法律文件中表示，「在此時此刻反對 TikTok 在美禁用的作法，並希望能通過政治手段解決當前問題。」

有報導指出，川普正在考慮拯救 TikTok 的計畫，例如頒布行政命令。TikTok 執行長周受資將參加川普的就職典禮。

川普團隊尚未對評論請求作出回應。在 Truth Social 上，特朗普稱最高法院的決定在其「意料之中」，並表示他將在「近期內」對 TikTok 作出決定，但需要時間來審查情況。

川普周五還在 Truth Social 平台上發文，表示他與中國領導人習近平討論了「貿易、芬太尼、TikTok 等多個議題」。

TikTok 表示，其在美國的月活躍用戶超過 1.7 億，這些用戶尚未完全失去希望。周受資周五在 TikTok 發布影片，感謝川普「致力於與我們合作，尋找解決方案以保持 TikTok 在美國的可用性」。

他表示：「請放心，我們將竭盡所能確保 TikTok 平台在未來幾年內成為您創造力和靈感的無限家園。」

該法律允許總統在進展明顯的情況下，將該禁令推遲 90 天才生效，川普可能會利用這一點。不過，屆時任何交易都需要中國政府的批准。維吉尼亞大學法律學教授 Carl Tobias 表示：「我認為這將不是一場輕鬆的談判。」