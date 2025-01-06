〈CES 2025〉祥碩推多項新品 PCIe Gen4 Switch瞄準伺服器需求

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-06 16:12

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高速傳輸介面晶片業者祥碩 (5269-TW) 今 (6) 日於 CES 2025 推出 USB4、Thunderbolt 4 及 PCIe Gen4 Switch 等新技術產品，其中，PCIe Gen4 Switch ASM58000 系列可滿足伺服器、邊緣運算、NAS、監控儲存及工業電腦等的高速傳輸需求。

祥碩指出，PCIe Gen4 Switch ASM58000 系列具備低功耗、高性價比，提供高達 Per Lane 16Gbps (by Lane 數) 總頻寬，具備卓越的資料吞吐能力、高性能與低延遲特性，確保資料傳輸的穩定性與效率，應用於 AI、機器學習 (ML) 及高效能運算 (HPC) 等高階需求。

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祥碩也持續耕耘布局 AI 應用，此次推出 USB4 裝置端控制晶片 ASM2464PDX 的 AI 應用，該晶片結合 USB4 及 PCIe 通道技術，提供 PC 更強大的擴充能力，讓一般桌機及筆電可透過隨插即用的方式輕鬆外接 GPU，升級並暢玩電競遊戲或執行 AI 繪圖模型，為邊緣運算、AI 加速和先進儲存解決方案提供強而有力的支援。

除了裝置端外，祥碩也展示涵蓋主機端和周邊裝置的產品，具備完整且最佳相容性的 USB4 解決方案，產品也同時向下相容 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 及舊版 USB 規格，展現公司在 USB4 技術上的領先地位。