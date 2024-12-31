立院通過80歲免評聘移工！中重症照顧權益堪憂 衛福及勞動兩部不忍全說了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-31 19:00

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衛福部、勞動部針對立法院今 (31) 日上午三讀通過就業服務法第 46 條條文修正案，使年滿 80 歲以上健康或亞健康的長者，可以免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工一案，皆表示遺憾，強調新法將會影響國內長照體系發展，並嚴重衝擊影響中重症家庭聘僱外籍看護工權益。兩部並強調，仍會一本初衷，簡便作業程序，以確保重症家庭聘僱外籍看護工權益。

依據內政部人口統計資料及衛福部使用長照服務之統計，目前國內 80 歲以上的長者約 6 成無失能情形，衛福部鼓勵若為輕度失能、亞健康長輩仍具行動與社會參與能力，有照顧需要者，鼓勵使用長照給 (支) 付服務及各類型據點，以達預防及延緩失能、健康老化及活躍老化；如民眾無失能，且選擇 24 小時 1 對 1 照顧，對長者可能提早加速退化、加重未來醫療耗用及照顧負擔，亦不利衛福部推動一對多照顧模式。

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勞動部則指出，根據內政部與衛福部相關統計顯示，我國 80 歲以上人口有 91 萬人，其中健康人口約 53 萬人，即使只有 3 成的健康長者提出申請，也會產生 16 萬名家庭看護移工的人力需求，加上每年自然增加約 1 萬的人力需求，預計將產生十數萬的缺口。

目前外籍家庭看護工 22.7 萬人，此次修法預期新增大量移工需求，不僅將導致家庭看護移工市場供需失衡加劇，主要移工來源國也無法立即大幅增加供給的勞動力，這將導致目前家中有重癱、長期臥床、插管的失能者家庭，可能因為移工「棄重擇輕」而更難找到或留下外籍看護工資源，無論是海外招募、訓練及引進時程都可能拉長至數月以上，供應不足更將推高聘僱成本，也可能對於照顧品質造成影響。

勞動部強調，雖然新法通過後，將造成外籍看護工市場供需失衡加劇，衝擊重症家庭照顧權益，但勞動部將一本初衷，持續簡便申請作業程序及時程，盡力確保重症家庭聘僱外籍家庭看護工權益。