〈熱門股〉昇達科LEO元件出貨順 股價站穩400元 周漲7.24%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-18 11:30

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低軌衛星 (LEO) 與無線通訊元件廠昇達科 (3491-TW)，2024 年在低軌衛星元件出貨順利挹注之下，自結全年稅後純益 5.88 億元，創新高，年增 1.44 倍，每股純益達 8.66 元，本周股價收在 400 元，周漲 7.24%，周線連四紅。

昇達科 2024 年營收 23.35 億元，來自低軌衛星產品營收已突破 10 億元，營收占比高達 43%，較 2023 年度增幅高達 3.16 倍，也印證昇達科在此產業中已掌握到相當好的營運利基。

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昇達科預期 2025 年來自低軌衛星產品的營收擴增金額，可望更優於 2024 年，而獲利面的擴增突破去年所創成長佳績也當可合理期待。

昇達科股價表現在近 2 周量能充沛，上周盤中以 419 元創新天價後，本周以 400 元，但周 K 線都留上影線周漲 7.24%，周線連四紅，技術線型呈現多頭排列，並以 5 日線 394 元爲短線支撐。