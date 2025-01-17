昇達科自結去年淨利5.88億元年增1.76倍 EPS達8.66元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 19:02

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深耕於低軌衛星與無線通訊產業的昇達科 (3491-TW)），今 (17) 日公布 2024 年營運成果。昇達科 2024 年營收 23.35 億元，創新高，稅後純益 5.88 億元，創新高，年增 1.76 倍，每股純益達 8.66 元，超越市場預期。

昇達科並預期 2025 年來自低軌衛星產品的營收擴增金額，可望更優於 2024 年所締造的成果，而獲利面的擴增突破去年所創成長佳績也當可合理期待。

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昇達科去 2024 年營收 23.35 億元，毛利率 51.3%，年增 10.9 個百分點，稅後純益 5.88 億元，創新高，年增 1.76 倍，每股純益達 8.66 元。昇達科指出，綜觀締造年度獲利佳績最大關鍵，爲來自於昇達科掌握到全球低軌衛星產業明顯暢旺的需求，驅動出此一亮眼獲利成績。

昇達科為低軌衛星產業鏈的核心供應商，早已提前做好應對爆發性商機的準備。去年 12 月昇達科不僅完成了國內汐止廠與海外越南廠的廠區擴建，並馬不停蹄地繼續規劃國內七堵三廠與汐止二廠的建置，海外布局也已在泰國展開建廠規畫，新設廠區的產能將依規畫進度陸續開出，產能的提前儲備足以因應產業動能持續爆發之需。而這些新廠的產能均以低軌衛星相關產品為產製重點，也將是帶給昇達科技中長期維持營運高成長的動能。

芮特科技已於 2024 年 10 月 18 日成為昇達科 100% 持股的子公司，私有化後可全數認列芮特科技獲利，且雙方在整合之後成本與費用均有節省的空間，並能整合集團資源進行芮特射頻產品的全球佈局。2024 年 IoT 應用天線產品需求增溫，營收較上年度增加 25%，且因應客戶擴大海外產能需求，亦將與昇達科的海外佈局相結合、發揮綜效，此項趨勢除了在第四季為芮特科技帶來營收增長的動能外，整合發展的規劃也將帶入更長遠的獲利成長效益。

隨著全球低軌衛星產業快速發展，市場需求呈現爆發性增長，無論是短期機遇還是中長期前景，都吸引了各界高度關注。預計到 2025 年，低軌衛星部署數量將突破一萬顆，涵蓋通訊、物聯網、智慧農業、物流追蹤等多元應用領域，成為驅動未來科技產業的重要基石。

昇達科指出，全球主要企業如 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星群，對應的供應鏈需求也隨之水漲船高。低軌衛星產業的蓬勃商機不僅體現在衛星製造與發射服務，更推動了地面站設備、數據處理技術及相關產品的全面升級，為供應鏈中的領導企業帶來極具潛力的成長空間。



展望未來，昇達科指出，低軌衛星產業不僅在短期內具有明顯的爆發力，長期的發展潛力更不容小覷。隨著技術進步和應用範疇的持續拓展，運用低軌衛星低延遲、高頻寬、全球覆蓋與不受地形限制的靈活性，在智慧城市、精準農業、災害監測及國防通信等領域的價值都將進一步放大。