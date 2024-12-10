昇達科低軌衛星應用2025年仍呈現高成長 推升毛利率續增

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-10 19:34

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微波通訊元件廠商昇達科 (3491-TW) 2024 年前 11 月營收 21.03 億元，年增 46.38%，已超越歷年全年營收，昇達科今 (10) 日召開法人說明會，公司並看好 2025 年延續今年高成長，毛利率也將可獲持續推升。

昇達科累計 2024 前三季稅後純益為 3.88 億元，每股稅後純益 6.1 元。

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對於來自低軌衛星的高成長需求，今年在 PCB 廠華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 都明顯受惠，而昇達科 2024 年低軌衛星接單 14 億元，出貨約 10 億元，估明年可望提升至 19-20 億元。

昇達科對 12 月營收樂觀，第四季營運應維持強勢，且動能延續到 2025 年第 1 季。