〈焦點股〉0050未見秒填息行情 0056意外爆大量現撿便宜熱潮

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 10:19

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台積電 (2330-TW) 法說會後首日行情失靈，市場原先預期的元大台灣 50 (0050-TW) 開盤秒填息並未出現，反倒是今 (17) 日同步除息的元大高股息 (0056-TW) 獲資金湧入，交易量一枝獨秀，截至上午 10 時，已爆出逾 6 萬張大量。

法人指出，以往 0056 多有在除息後進撿便宜的現象，本次除息 1.07 元讓價格回落至接近 2024 年 8 月時台股大跌時的低點，考量其帳上可分配收益充沛，可支持穩定配息，現在進場價格的殖利率已超過 12%，值得投資人關注。

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0056 穩定配息能力受投資人青睞，2024 年第 4 季至今 73 個交易日全數呈淨申購，為最受歡迎高股息 ETF。2025 第一季每股持續發放 1.07 元、年化配息 11.7% 驚艷市場，帶動第一季申購量高達 247 億元，勇奪高股息 ETF 之冠。

法人分析，在市場降息風下，0056 穩定配息紀錄將推進第 15 年，又是唯一一檔達成 0 成本存股的商品，今年第一季再配出 1.07 元的漂亮成績，持續吸引資金湧入。