〈ETF成分股調整〉00919換股8進8出青睞航運股 新增裕民、慧洋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-17 18:42

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擁有百萬受益人的群益台灣精選高息 ETF (00919-TW) 最新換股結果出爐，根據臺灣指數公司網站公布資訊顯示，00919 在 12 月的調整成分股呈現 8 進 8 出，值得注意的是，本次新增裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 2 檔貨櫃航運股，第一大持股則為長榮 (2603-TW)，顯見航運股仍是高股息 ETF 的心頭好。

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以 12 月換股名單來看，本次 00919 新增營建、航運等傳產類股，此波換股操作也逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股，以增添未來配息動能，此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

00919 即將在 12 月 20 日進行第 7 次配息，期前配息公告預估配發金額為 0.72 元維持新高，最後進場參與配息為 12 月 19 日。

ETF 理財達人表示，00919 追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，指數成分股定期於每年的 5 月以及 12 月進行成分股審核，為了成分股能穩定選到高息股，00919 會在 5 月宣告股息後再進行更換，選到的成分股都是已經知道實際配發的股利率。