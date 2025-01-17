外資沒變心再砸148億元買超台積電 台指期貨空單口數連四減
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 16:57
台北股市今 (17) 日在權值股台積電 (2330-TW) 尾盤急拉激勵，大盤終場以上漲 122.98 點或 0.53% 作收，收盤報 23148.08 點，市場成交值爲 3203.17 億元，三大法人合計買超 110.04 億元。
外資今天再砸 148.39 億元買超台積電 ，兩天來外資合計砸 290.83 億元買超台積電個股 2 萬 6284 張。
台積電股價今天收盤報 1120 元，上漲 15 元或 1.36%，成交量放大爲 59053 張，成交值擴增 657 億元。台積電 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。
1 月 17 日集中市場外資買超 132.11 億元，投信賣超 14.51 億元，自營商賣超 7.56 億元，在期貨市場部分，外資指數期貨空單口數呈現連續四天減少，今天外資期貨淨交易口數爲多單 2847 口 ， 未平倉合約口數爲空單 31863 口，較昨日減少 4348 口。
今天新台幣兌美元匯率以 32.926 元作收、升值 0.2 分，成交金額 6.86 億美元。上午新台幣以 32.880 元開出，盤中最高 32.875 元，最低 32.955 元。
今天集中市場外資買超較多的個股爲，華航、宏達電、台積電、聯電、新光金、中石化、長榮航、三商壽、上海商銀、玉山金；外資賣超較多的個股爲，中信金、台新金、緯創、鴻海、元大金、佳能、陽明、仁寶、廣達、興能高。
今天集中市場投信買超較多的個股爲，長榮航、中信金、裕民、凱基金、遠傳、漢唐、智易、台灣大、元大金、聯鈞；投信賣超較多的個股爲，聯電、上海商銀、遠東新、和碩、中租 - KY、玉山金、廣達、大聯大、神達、致伸。
今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華航、華南金、聯電、永豐金、中信金、元大金、仁寶、台塑、上海商銀、陽明；自營商賣超較多的個股爲，彰銀、大同、三商壽、國泰金、金寶、訊芯 - KY、玉山金、皇昌。
資深證券分析師簡伯儀成說，台北股市成交量能不足使整體交易輪動快速，且不利於中小型股，如 OTC 指數今天收跌 1.52 點或 0.61%，距離龍年封關只剩下 3 個交易日，且春節年假長，操作仍宜慎重，目前來看，春節前的震盪將加劇，但大盤站穩 5 日線，仍對多方有利。
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