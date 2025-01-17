外資沒變心再砸148億元買超台積電 台指期貨空單口數連四減

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今天集中市場投信買超較多的個股爲，長榮航、中信金、裕民、凱基金、遠傳、漢唐、智易、台灣大、元大金、聯鈞；投信賣超較多的個股爲，聯電、上海商銀、遠東新、和碩、中租 - KY、玉山金、廣達、大聯大、神達、致伸。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華航、華南金、聯電、永豐金、中信金、元大金、仁寶、台塑、上海商銀、陽明；自營商賣超較多的個股爲，彰銀、大同、三商壽、國泰金、金寶、訊芯 - KY、玉山金、皇昌。

資深證券分析師簡伯儀成說，台北股市成交量能不足使整體交易輪動快速，且不利於中小型股，如 OTC 指數今天收跌 1.52 點或 0.61%，距離龍年封關只剩下 3 個交易日，且春節年假長，操作仍宜慎重，目前來看，春節前的震盪將加劇，但大盤站穩 5 日線，仍對多方有利。