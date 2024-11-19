〈焦點股〉昇達科低軌衛星帶旺營收 並掌握印度5G建置商機 股價漲逾7%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-19 10:50
微波通訊元件廠商昇達科 (3491-TW) 10 月營收 1.89 億元，改寫歷史同期新高，同時累計 2024 年前 10 月營收 19.1 億元，年增 48.15%，也刷新任何年度營收紀錄，昇達科股價今上漲逾 7%，最高達 298 元，並站上 5 日均線。
昇達科 2024 年年營運走高關鍵，最主要為昇達科在低軌衛星 (Low-Earth Orbit；LEO) 元件開展順利。近期印度的 5G 建設需求再起，預期也將在年底開始帶入新一波的商機，可望為明年度的營收成長引擎中增添另一動能。
推動昇達科 2024 年營收創高的關鍵最主要為昇達科在低軌衛星產品的開展順利，不僅涵蓋地面站 (Gateway)、使用者終端 (UT) 與衛星酬載 (Satellite Payload)，且衛星酬載的元件還包含衛星對手機 (Direct To Cell) 與衛星間的傳輸 (Inter Satellite Links) 等應用需求，這類已量產的產品相當多元，也是讓昇達科營收持續保持高成長的要因。
昇達科 2024 年前三季稅後純益為 4.24 億元，年成長 1.31 倍，每股純益 6.1 元。
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