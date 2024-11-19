〈焦點股〉昇達科低軌衛星帶旺營收 並掌握印度5G建置商機 股價漲逾7%

昇達科 2024 年年營運走高關鍵，最主要為昇達科在低軌衛星 (Low-Earth Orbit；LEO) 元件開展順利。近期印度的 5G 建設需求再起，預期也將在年底開始帶入新一波的商機，可望為明年度的營收成長引擎中增添另一動能。

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推動昇達科 2024 年營收創高的關鍵最主要為昇達科在低軌衛星產品的開展順利，不僅涵蓋地面站 (Gateway)、使用者終端 (UT) 與衛星酬載 (Satellite Payload)，且衛星酬載的元件還包含衛星對手機 (Direct To Cell) 與衛星間的傳輸 (Inter Satellite Links) 等應用需求，這類已量產的產品相當多元，也是讓昇達科營收持續保持高成長的要因。