momo南部速配服務來了 富邦媒斥資30億元南區物流中心啟用
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-20 17:02
富邦媒 (8454-TW) 今 (20) 日舉辦「南區儲配運輸物流中心」開幕典禮，達成 momo 服務再進化的重要里程碑；富邦媒表示，南區物流中心成立後，將可均分南北訂單量，並擴大雲林、嘉義、台南、高雄和屏東等地的速達配送服務，大幅縮短消費者等待時間。
富邦媒表示，配合國家政策，積極布建南區 BOO 大型物流中心自有營運興建案，此物流中心總投資金額逾 30 億元。
南區物流中心總樓板面積約 24500 坪，規劃為地下一層樓、地上六層樓，合計可容納 340 萬件以上庫存量，每日吞吐量達 16 萬件。
富邦媒強調，未來雲嘉南和高屏地區的物流速度將明顯加快，也可減少商品轉運點延伸的配送成本，並降低運輸里程產生的耗能。
富邦媒進一步指出，重視永續發展與環保議題，在南區物流中心屋頂設置逾 3000 坪的太陽能板，並安裝地道風系統冷卻空氣、建立雨水循環系統，外牆則使用節能材料，廠區內以 LED 燈照明為主。
此外，富邦媒持續推動使用綠色包材，包括降低紙箱磅數、引入回收循環包裝，並使用符合法規的環保能源車輛和三輪電動車等，預估每年能減少 903 噸二氧化碳排放量。
富邦媒南區物流中心也創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾 500 個就業機會，富邦媒期待，共同建構南台灣的電商生態共榮圈。
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