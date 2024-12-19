統一成網家最大股東 將拿下2席董事 詹宏志：業務上各自獨立

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-19 11:15

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網家 (8044-TW) 今 (19) 日召開股東臨時會通過私募普通股案，將引進統一參與認購，網家董事長詹宏志表示，「統一企業是我個人交往已久也仰慕已久的企業，很高興有這樣的股東加入」，但業務上還是各自獨立。

詹宏志說，統一企業是個人交往已久也仰慕已久的企業，企業組織樸實扎實，在社會上聲譽佳，很高興有這樣的股東加入，此議案有超過 93% 的投票贊成通過，股東樂見其成，而近來資本市場反映，看起來也抱持樂觀期許的心情，期待接下來的工作很順利。

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對於消費者期待網家未來會因大股東加入而有什麼改變，詹宏志表示，統一拿下 2 席董事後，會與網家共同執行公司的任務，各種構想也是通過此架構來執行，業務上仍與統一各自獨立，但網家原來就會與各公司有各種合作。

此外，詹宏志也提到，並未有更長資金的規劃，但近幾年對資本市場感觸多，例如，觀察到比較積極的國際大型業者阿里巴巴手上有大筆現金還是發行公司債。

對於電商市場的強烈競爭，詹宏志說，「有好消息也有壞消息」，部分同意「電商變成紅海」，原因在於， 相似產品的價格競爭壓力重，尤其對小公司而言，但整體電商環境又是在成長的，行為移動還是在慢慢發生，新型態電商或是專注在小範圍的電商也有斬獲，預期在增資後，股東鞭策的力量更大。