search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

富邦媒謝年會 蔡明忠：2025年目標探索多元科技電商第二曲線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 09:34

cover image of news article
富邦媒董事長蔡明忠。(圖：富邦媒提供)

國內線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 謝年會以「開箱下一個自己」為主題，邀請 momo 和富昇物流、富美康健等子公司共數千名同仁，於南港展覽館席開近 300 桌共襄盛舉，富邦媒董事長蔡明忠表示，2025 年富邦媒目標將持續探索多元科技電商的第二曲線。

富邦媒前 11 月合併營收已衝破千億元大關，蔡明忠為感謝全體同仁一年下來的共同努力，端出共破千萬、中獎率逾 45% 的獎金，與員工同樂。


蔡明忠表示，今年 momo 三大服務持續堆疊創新能量，其中，由平台數據優勢延伸的「momo Ads」穩健拓展，在活化數據流量來提升核心競爭力的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果。

以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」發威，豐富多元的內容帶動觀眾黏著度提升，上半年直播觀看流量年增近 150%，直播業績成長更飆破 280%，momo 直播電商繳出漂亮成績單。

而全新營運模式「mo 店 +」至今已吸引近 5000 家供應商進駐，上架商品數逾百萬件。

此外，富邦媒南台灣最大倉儲「南區儲配運輸物流中心」甫啟用，以及「綠活會員」低碳轉型的綠色永續行動力等，展現 momo 企業營運的韌性與永續經營的理念。

文章標籤

電商富邦媒momo蔡明忠

相關行情

台股首頁我要存股
富邦媒344.5-1.15%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.12
加權指數法興(購) 槓桿6.85
加權指數法興(售) 槓桿6.48
加權指數法興(售) 槓桿6.82

鉅亨贏指標

了解更多

#迴光返照

中弱短強
富邦媒

74.19%

勝率

#下跌三黑K線

中弱短強
富邦媒

74.19%

勝率

#投信拋棄股

中弱短強
富邦媒

74.19%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
富邦媒

74.19%

勝率

延伸閱讀


Empty