富邦媒謝年會 蔡明忠：2025年目標探索多元科技電商第二曲線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-30 09:34

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國內線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 謝年會以「開箱下一個自己」為主題，邀請 momo 和富昇物流、富美康健等子公司共數千名同仁，於南港展覽館席開近 300 桌共襄盛舉，富邦媒董事長蔡明忠表示，2025 年富邦媒目標將持續探索多元科技電商的第二曲線。

富邦媒前 11 月合併營收已衝破千億元大關，蔡明忠為感謝全體同仁一年下來的共同努力，端出共破千萬、中獎率逾 45% 的獎金，與員工同樂。

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蔡明忠表示，今年 momo 三大服務持續堆疊創新能量，其中，由平台數據優勢延伸的「momo Ads」穩健拓展，在活化數據流量來提升核心競爭力的同時，也為廣告主帶來更精準的曝光與轉化效果。

以電視購物為利基的「直播電商轉型工程」發威，豐富多元的內容帶動觀眾黏著度提升，上半年直播觀看流量年增近 150%，直播業績成長更飆破 280%，momo 直播電商繳出漂亮成績單。

而全新營運模式「mo 店 +」至今已吸引近 5000 家供應商進駐，上架商品數逾百萬件。