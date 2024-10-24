富邦媒驚訝統一入主網家 齊看好國內電商成長趨勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-24 17:15

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國內電商龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (24) 日宣布雙 11 檔期將開跑，總經理谷元宏被問及統一企業 (1216-TW) 將成為網家 (8044-TW) 大股東一事，表態驚訝，不過，與統一看法一致，同樣看好國內電商的長期成長趨勢。

谷元宏指出，台灣電商發展是可以期待的趨勢，也拭目以待同業的發展。

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進入電商第四季傳統旺季，谷元宏認爲會有不錯表現，因此，momo 購物今年雙 11 檔期環繞著「momo 雙 11 一次全買清」核心訴求，並升級回饋力道、擴大活動規模，豪祭破 2 億元的行銷預算來打造年度最強電商購物狂潮。

momo 購物說明，本次齊聚 momo 購物網和 mo 店 + 共萬大品牌商家，合計有突破數百萬件商品同歡慶雙 11，挑戰年度最佳購物時機，並與百貨周年慶搶市。

比較特別的是，mo 店 + 今年首度加入雙 11 活動，momo 購物看準消費者在意的免運訴求，狂撒百萬張免運券最低 1 元即享免運好康，以及百萬張最高 1 折起商店抵用券天天領。

為擴大招募訂閱制會員，momo 購物此次也提出訂閱享首 30 天 1 元優惠，雙 11 期間享有指定活動搶先登記特權及保障中獎名額，如華航機票、高鐵假期旅遊金、全家、麥當勞、酷聖石等指定獎項，有感提升 moPlus 會員中獎機率。