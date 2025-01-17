〈貴金屬盤後〉美勞動力市場疲軟 公債殖利率下降 推升黃金登1個月高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-17 05:58

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黃金價格周四 (16 日) 升至一個多月高點，係因美國最新經濟數據令美國公債殖利率承壓，此前本周核心通膨數據疲軟，增加市場對聯準會 (Fed) 將採取更溫和立場的押注。

現貨黃金上漲 0.8% 至每盎司 2716.91 美元，創下 12 月 12 日以來的最高水準。去年 10 月 31 日黃金創下史上高點每盎司 2790.15 美元。

美國黃金期貨上漲 1.2%，收每盎司 2750.90 美元。

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美國勞工部周四公布，上周 (1/11 止) 初請失業金人數經季調後升至 217,000 人。根據路透社調查，經濟學家預期該數據達到 21 萬人。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示：「初請失業金人數高於預期，表明勞動力市場有點疲軟。我們看到美國公債殖利率下降，因此黃金吸引力再度增強。」

受零售銷售、失業救濟申請和進口價格數據影響，基準 10 年期美國公債殖利率縮減漲幅，並跌至一周多來的最低點。

前一日公布的美國核心通膨 (12 月 CPI) 數據弱於預期，令美元走跌，也為 Fed 放鬆貨幣政策帶來希望，讓黃金價格周三延續漲勢。

市場目前預計 Fed 年底前將降息 37 ​​個基點，而通膨數據公佈前市場尚預期降息 31 個基點。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示：「只要市場堅信 Fed 今年仍會降息，黃金就應該會處於支撐性環境中。」

其他消息，以色列空襲加薩造成至少 77 人死亡。

原本以哈雙方宣布達成停火協議，結束持續 15 個月的戰爭，但以色列數小時後推遲 「批准停火協議」的內閣會議，並對加薩發動隔夜空襲。

以色列指控哈瑪斯背棄了諒解協議內容，並在最後一刻製造危機，阻止達成協議，因此在協調人員通知以色列「哈瑪斯已接受協議的所有內容」之前，以色列內閣不會召開會議。

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