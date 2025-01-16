〈貴金屬盤後〉核心CPI低於預期 重燃Fed降息希望 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2025-01-16 06:23

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黃金價格周三 (15 日) 延續漲勢，因美國核心通膨數據弱於預期，美元走跌，市場也重新燃起對聯準會 (Fed) 降息可能尚未結束的預期。

現貨黃金上漲 0.6% 至每盎司 2693.63 美元。

美國黃金期貨上漲 1.3%，收每盎司 2717.80 美元。

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美國勞工統計局周三公布，去除波動較大的食品和能源成分後，核心消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，低於預期的 3.3% 漲幅。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「核心 CPI 略低於預期。這對黃金來說是一個利好…… 因為由此推論，聯準會不一定會排除降息，雖然 1 月降息的可能性很小，但到今年結束前仍預計會出現一些降息。」

市場目前預計 Fed 年底前將降息 40 個基點，而 CPI 通膨數據公佈前，市場預期 Fed 年底前降息約 31 個基點。

投資者擔心川普下周重返白宮後可能採取一些關稅措施，進而引發通膨，並縮限 Fed 更大程度的降息能力。

但 OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 反而認為，川普關稅和貿易政策對全球經濟的不確定性及其對經濟成長的潛在影響可望維持黃金的避險需求。

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