今起禁止進口！美國將37家中企列涉疆清單 紫金礦業、華孚時尚都在內

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-15 12:46

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美國國土安全部 14 日宣布，因涉嫌侵犯中國維吾爾族人權，美國 15 日起，禁止從 37 家中國公司進口產品，被針對的目標為紡織、礦業及太陽能公司，紫金礦業與華孚時尚皆入列。

根據 2021 年通過的《維吾爾強迫勞動防止法》（UFLPA），美國限制進口與新疆維吾爾自治區的侵犯人權和持續的種族滅絕有關的商品。

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這次被被列入《防止維吾爾族強迫勞動法》實體清單的公司，包括全球最大紡織品製造商之一華孚時尚及其 25 家子公司、礦業巨擘紫金礦業及其新疆子公司、晶澳太陽能、弘元綠能等。

紫金礦業香港早盤跌幅高達 4.3%，晶澳太陽能與華孚時尚的股價未受影響，早盤前維持漲勢。

聲明稱，此次新增名單是自該法案生效以來，最大一次規模的擴增，禁止的公司總數達到 144 家。

勞工組織記錄了涉及當地維吾爾族人口的所謂強迫勞改營和其他惡劣的工作條件。因此，美國和歐洲公司一直面臨撤出在新疆地區生產服裝和其他產品的工廠的壓力。。

同時，中國主要太陽能公司已經開始轉向從西方國家購買更昂貴的多晶矽，以消除與法律和進口禁令相關的風險。

美銀美林全球研究部的報告指出，晶澳太陽能子公司已 2024 年關閉，不會直接或間接向美國供貨，因此其被列入美國名單的影響預計有限。

美銀美林進一步稱，「話雖如此，這再次提醒人們，中國太陽能將面臨日益嚴峻的貿易逆風，尤其是在美國。」