新應材上櫃大漲43% 蜜月行情超甜 中籤者獲利逾20萬元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 14:00

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新應材 (4749-TW) 今 (17) 日以每股 480 元掛牌上櫃，早盤以 657 元開出，呈現開高走高，一度達 691 元，終場收在 688 元，上漲 208 元，漲幅高達 43.33%，中籤的投資者單張獲利逾 20 萬元，蜜月行情表現亮眼。

新應材看好，隨著客戶 2 奈米即將在今年下半年量產，自家光阻週邊的表面改質劑 (Rinse) 可望跟著客戶成長，加上新切入底部抗反射層 (BARC)、洗邊劑 (EBR) 兩項產品開始發酵，今年營運將再優於去年，法人估，新應材今年營收將成長 2 成。

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新應材正積極擴產滿足客戶訂單，高雄廠一期與台南廠一期可用於生產 Rinse 及其他產品，兩廠產值最多可以達 40 億元，高雄廠二期與台南廠二期也正進行驗證，預計年後會進入試產，並在 2026 年第一季開始投產放量，兩廠合計最大產值可達 50 億元。