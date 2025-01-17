〈台股開盤〉台積電法說漲聲稀落 漲近200點後翻黑跌破2萬3及季線

隨台積電法說報佳音，台積電 ADR 昨 (16) 日漲近 4%，激勵台股今 (17) 日開盤強漲近 200 點，最高來到 23209.88 點，進一步攻上月線，但早盤台積電翻黑且其餘權值股並無表現下，指數由紅翻黑，跌破 23000 點及季線，早盤估量約 3500 億元。