〈台股開盤〉台積電法說漲聲稀落 漲近200點後翻黑跌破2萬3及季線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-17 09:45
隨台積電法說報佳音，台積電 ADR 昨 (16) 日漲近 4%，激勵台股今 (17) 日開盤強漲近 200 點，最高來到 23209.88 點，進一步攻上月線，但早盤台積電翻黑且其餘權值股並無表現下，指數由紅翻黑，跌破 23000 點及季線，早盤估量約 3500 億元。
早盤權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 漲幅收斂，甚至來到平盤之下；聯發科 (2454-TW) 下跌 30 元，跌逾 2%，來到 1430 元；鴻海 (2317-TW) 持平、廣達 (2382-TW) 走紅、日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 均於平方下方遊走。
台積電法說報佳音，帶動 CPO、CoWoS 類股走強，CPO 部分，上詮 (3363-TW) 漲逾 7%、聯鈞 (3450-TW) 漲逾 2%；CoWoS 部分，萬潤 (6187-TW) 漲逾 4%。
鋼筋價格走低，帶動鋼鐵類股走強，志聯 (2024-TW)、中鋼 (2002-TW) 均漲逾 2%；燁輝 (2023-TW)、第一銅 (2009-TW) 均漲近 2%；東明 - KY(5538-TW)、大成鋼 (2027-TW) 均漲逾 1%。
年關將近，觀光餐旅股走強，寒舍 (2739-TW)、雲品 (2748-TW)、六福 (2705-TW) 漲近 7%，夏都 (2722-TW)、鳳凰 (5706-TW)、華園均漲逾 5%。
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