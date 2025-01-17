川普揮關稅大棒 BCG：若對台徵20%關稅成本多160億美元 這3產業最痛

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 10:51

‌



波士頓顧問公司（BCG）今 (17) 日發表最新報告，隨著地緣政治競爭、國際結盟與各方訴求等多種因素綜合作用下，未來十年世界貿易流向將發生劇變。報告模擬推估美國徵收關稅上升至 20%，台灣商品的額外關稅成本將達到 160 億美元。受影響最大的產業包括消費電子、數據中心設備以及半導體與材料。

‌



BCG 董事總經理兼合夥人、全球優勢專項負責人 Aparna Bharadwaj 表示。貿易通道已開始從歷史軌道偏移，而美國即將實施的加徵關稅將加速這個趨勢。對於任何全球企業來說，都必須積極掌握貿易格局的最新發展。

BCG 最新報告詳細分析了在美國加徵關稅後，受到最大影響的地區和產業。BCG 模擬了「60/25/20」情境的直接影響（對中國商品徵收 60% 關稅、對加拿大和墨西哥的商品徵收 25% 關稅，以及對所有其他國家的進口徵收 20% 關稅）。根據 2023 年的進口數據估計，除非找到替代來源或供應商，否則這些關稅將使美國與前十大貿易夥伴的商品進口成本增加 6,400 億美元。

在美國進口的產品類別中，汽車零組件和整車進口將受到最大的影響，這主要會影響與墨西哥、歐盟和日本的貿易。消費電子產品、電機設備和時尚商品則是受中國商品關稅提高影響最顯著的類別。根據 BCG 的預估，若對中國徵收 60% 的關稅，將使美國進口中國消費電子產品的成本增加 610 億美元。

針對台灣，該報告估台灣的貿易總額預計將以每年 2.8% 的速度增長，到 2033 年達到 1,004 億美元（以 2010 年定值美元計算）；其中，對韓國和日本的貿易成長速度最快。

假設美國徵收關稅上升至 20%，台灣商品的額外關稅成本將達到 160 億美元。 受影響最大的產業包括消費電子、數據中心設備以及半導體與材料。

2023 年，台灣向美國出口約 880 億美元（以當前美元計算），並被徵收 1.2% 的貿易加權平均關稅。