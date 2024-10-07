沙國有意加碼日本遊戲業持股 任天堂股價飆漲近4%

鉅亨網編輯林羿君 2024-10-07 11:24

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沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 有意增持任天堂等日本遊戲商，任天堂股價周一 (7 日) 盤中聞訊大漲大漲 3.86%，創一周以來最大漲幅。

根據彭博資訊彙編的數據，PIF 是任天堂最大股東之一，持股占比 8.6%，且同時擁有 Nexon、Capcom 和 Koei Tecmo 等多家遊戲公司持股，上述公司周一盤中也有 2% 至 3% 的漲幅。

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PIF 子公司 Savvy Games Group 副董事長 Faisal bin Bandar 親王表示，目前不急於增持，但計劃以友好的方式進行投資。

PIF 過去也對其他遊戲和電競公司進行了數十億美元的押注，包括騰訊、動視暴雪公司和 Kakao Entertainment Corp.。

沙國政府熱衷於將該國打造成全球遊戲產業大國，希望藉由實現經濟多元化，擺脫對石油的過度依賴。沙國正投入 380 億美元打造下一個遊戲產業重鎮，並投資了日本和南韓的遊戲內容業者。

此外，沙國也加強吸引遊戲和科技公司赴中東設立辦事處，這是推動藝術家和動畫師來到該地區並製作自己的內容的一部分。