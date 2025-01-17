中美博弈 黃仁勳敏感時機緊湊訪華 盼鞏固中國市場

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 08:47

‌



根據公開資訊，黃仁勳於 1 月 15 日抵達深圳，參加深圳分公司的年會活動。他表示，此次來訪中國是為了與員工慶祝春節。當被問及是否擔心輝達在中國的市佔下降時，黃仁勳稱輝達只關注如何服務好客戶。除了深圳，黃仁勳可能還會訪問上海和北京。16 日下午，他將前往台中與矽品精密董事長蔡祺文共同出席潭科廠的啟用儀式。一年前，黃仁勳也有過類似的訪問行程，當時他在公司年會上身穿花背心，與員工一起扭秧歌，令人印象深刻。與 2024 年相比，今年黃仁勳的行程顯得更加低調和緊湊。

‌



輝達是當今 AI 時代最炙手可熱的科技公司，其製造的 AI 晶片擁有絕對的市場壟斷地位。過去一年，輝達股票漲幅超過 130%，目前公司市值超過 3 兆美元，在全球僅次於蘋果 (AAPL-US)。作為輝達主要創始人和執行長，黃仁勳本人也是榮譽滿身，不僅成為美國國家工程院院士和香港科技大學榮譽博士，還位列《財富》全球最具影響力的百位商界領袖第二名，法媒將其列為 2024 年五位改變世界的重要人物之一。最近一年多，黃仁勳開始頻繁與亞洲各國首腦接觸，並受到日本首相、印度總理、越南總理等領導人的親自接見，逐漸成為各國競相拉攏的科技界明星人物。外界也在關注黃仁勳此行是否有機會與中國高層會面。

值得注意的是，黃仁勳此次訪華的時機相當微妙。1 月 13 日，拜登政府趕在卸任前一周公布最新的 AI 晶片出口禁令，旨在將先進的運算力保留在美國及其盟友境內。根據新規定，美國盟友如七國集團 (G7) 將可以不受限制地採購美國的先進 AI 晶片，另外絕大多數國家將被限制總運算力，包括新加坡、印度、阿聯酋等國，而中國、俄羅斯、伊朗等將幾乎完全被禁止從美國進口先進的 AI 晶片。這項新規定將在 120 天後生效，這意味著輝達的最終命運將由即將上任的川普政府決定。

新規公布後，輝達官方罕見發聲明炮轟美國政府，指責其在任期最後階段試圖通過一份在秘密中起草、未經適當立法審查的文件，對半導體、計算機、軟體系統的全球行銷施加官僚控制。輝達表示，拜登政府這一「廣泛越權的行為」將威脅美國來之不易的技術優勢。中國商務部則表示，拜登政府的管制措施是泛化國家安全概念、濫用出口管制的又一例證，是對國際多邊經貿規則的公然違背，中方對此堅決反對。

在台積電於去年 11 月被美國政府要求停止對中國大陸客戶供應 AI 晶片後，輝達的特供晶片 H20 被認為將會是中國 AI 廠商最好的選擇。不料兩個月後風雲突變，輝達遭遇來自美國政府的沉重一擊。據市場預測，輝達 2024 年將向中國市場運送超過 100 萬顆新的 H20 晶片，市場價值超過 120 億美元。相比之下，2024 財年（2023 年 2 月 1 日到 2024 年 1 月 31 日）輝達在華收入約為 103 億美元，中國市場收入占比 17%。如果 H20 及未來的 AI 晶片被美國政府禁售，輝達或將損失每年上百億美元的收入來源。

事實上，輝達不僅被美國政府盯上，同時也在中國被立案調查。去年 12 月 9 日，國家市場監管總局發布公告稱，輝達公司涉嫌違反中國《反壟斷法》，市場監管總局依法對其展開立案調查。據市場分析，輝達未來可能面臨 1-10 億美元的罰款，最高可能達到 20-50 億美元。

輝達正站在大國科技博弈的最前沿。黃仁勳去年曾表示，中國市場對他來說非常重要，並承諾儘管地緣政治緊張局勢加劇，輝達仍將保留在中國的業務。若黃仁勳能借助訪華的機會主動尋求與中國高層進行溝通，或許能將反壟斷一案的危害降到最低。美方方面，黃仁勳能做的比較有限。拜登政府的政策在過去幾年對輝達的經營強加了諸多限制，在一定程度上影響了輝達的營收，而即將上台的川普政府似乎更關注中美之間貿易不平衡的問題。因此，輝達未來需要擔心的或許不是能否保住中國市場，而是如何處理在中國龐大的供應鏈以應對川普發起的貿易戰。

輝達有大量零部件產自中國，公司最重要的代工廠商富士康的主要生產工廠也都在中國。黃仁勳曾表示，供應鏈的全球化很難被打破。相比之下，另一家嚴重依賴中國的科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 在供應鏈問題上顯得更加游刃有餘。去年 11 月下旬，蘋果 CEO 庫克年內第三度訪華考察供應鏈狀況，並出席了總理舉行的座談會。12 月 13 日，庫克又前往佛羅里達州海湖莊園與川普會面並共進晚餐。

市場近日亦傳出輝達最新的 Blackwell 晶片存在過熱故障，導致百億美元訂單被削減。不過總體而言，輝達的表現仍然相當亮眼，黃仁勳有足夠的空間面對各種挑戰。彭博匯編的分析師平均目標價顯示，輝達的股票未來一年料上漲約 30%，市值將超過 4 兆美元。

黃仁勳訪華時機有何敏感？