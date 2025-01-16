中國大餅不能掉餡！美推AI出口管制新規 黃仁勳挑此時訪華

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 12:27

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彭博社 14 日報導，晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周赴中國訪問多個大城市。根據財聯社翌日消息，黃仁勳已經身處深圳，目前在輝達深圳分公司參加年會活動，之後還計劃訪問上海和北京，並可能在本周稍晚飛往台北。

黃仁勳不僅與企業交流，還有望與政府部門、產業協會等接觸，增進相互了解，建立更緊密的聯繫和溝通管道，為輝達在中國的長期發展創造良好的外部環境。

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美國於 1 月 13 剛發布了《人工智慧擴散中期最終規則》，中美科技正處於緊張局勢，黃仁勳在這個敏感節點來中國，業界猜測，這次訪華可視為對拜登政府最新規則的不滿與反抗。黃仁勳稱該規則是「史無前例的誤導」，認為其非但不會減輕任何威脅，反而會削弱美國的全球競爭力，破壞讓美國保持領先的創新。他此時訪華，基於商業利益的考量，試圖在禁制令框架下維持與中國市場的聯繫。

面對複雜的國際局勢與政策限制，中美科技博弈下，黃仁勳來到中國，表達對市場與技術發展的堅定，積極尋求解決方案，試圖突破困境維持業務增長，展現出他無所畏懼的鬥士般的堅韌。 1 月 13 日發布的《人工智慧擴散中期最終規則》旨在防止中國透過利用東南亞和中東等地區的資料中心來獲得 AI 晶片。輝達表示該規定「全面越權」，會威脅美國來之不易的技術優勢，將全球 AI 和 GPU 市場的大部分讓給中國競爭對手。甲骨文則稱這項新規可能成為美國科技業史上最具破壞性的政策之一，「直接將美國公司的全球晶片市場縮小 80%」。

其實，1 月 9 日新規則框架一出來，輝達立刻就惱怒了。輝達副總裁內德 · 芬克爾公開稱，這項政策只會損害美國經濟，並將受到美國工業界和國際社會的批評。黃仁勳在遊說美國政府方面有許多重大舉動。 2023 年 7 月，他與英特爾的帕特里克 · 基辛格和高通的克里斯蒂亞諾 · 阿蒙前往華盛頓與政府會面，在與美國國務卿安東尼 · 布林肯、商務部長吉娜 · 雷蒙多、國家經濟委員會在主任萊爾 · 布雷納德和國家安全顧問傑克 · 沙利文的會晤中，黃仁勳闡釋了美國與中國切斷合作的沉重代價。

黃仁勳被稱為「矽谷最好鬥的男人」，輝達與英特爾 (INTC-US)、AMD (AMD-US) 等競爭對手長期處於激烈競爭狀態。 1997 年底到 1998 年，英特爾試圖打壓輝達，黃仁勳發表「我們必須幹掉英特爾」的演講，帶領工程師加班加點工作，最後成功開發出表現更優的產品，實現轉危為安。

黃仁勳在策略決策和市場競爭中展現出強烈的鬥志和決心，堅持技術創新和投資。他在技術創新方面極具前瞻性和冒險精神，對 CUDA 平行運算架構的堅持就是一個典型例子。

在華爾街對該投資表示質疑和不滿時，他不為所動，堅信 CUDA 的未來，持續投入上百億美元，即使在輝達面臨毛利率下降等困境時，也沒有放棄，最終使輝達在 AI 領域獲得了巨大的競爭優勢。在黃仁勳的領導下，輝達不斷拓展業務領域，從最初的遊戲顯示卡業務，逐漸拓展到人工智慧、資料中心等領域，這種積極進取的態度也體現了他的「好鬥」精神。

根據老虎國際 2025 年 1 月 14 日的數據，美國七大科技巨頭的總市值約為 17.551 兆美元。 2025 年美國 GDP 預計為 29.84 兆美元，中國為 18.533 兆美元，七大科技巨頭的總市值超過了印度、日本、英國、法國、義大利、加拿大、巴西等國家 2025 年預計 GDP 的總和，且與中國和德國 2025 年預計 GDP 的總和相當。很多國際人士認為，七巨頭是影響美國命運的主要力量之一。川普勝選後，矽谷大佬們開始抱團，目的不是對付中國，而是拯救矽谷和革新美國政治生態。

黃仁勳好友遍布美國科技圈

在美國科技圈，黃仁勳與馬克 · 祖克柏、伊隆 · 馬斯克、台積電創始人張忠謀、蘇姿豐等科技大咖情誼深厚。

祖克柏是輝達重要的客戶，黃仁勳邀請他到家裡一起做起司牛排。在公開活動中，兩人進行爐邊談話，互換外套，祖克柏也為黃仁勳訂製了一件黑色毛領皮大衣，並在《時代》雜誌的「2024 年全球最具影響力 100 人」名單中為黃仁勳寫了簡介，稱讚其領導能力和遠見。

馬斯克與黃仁勳有過密切的合作與互動，早期特斯拉與輝達在自動駕駛技術方面進行合作，2016 年，黃仁勳向馬斯克創立的 OpenAI 贈送了世界上第一台 DGX-1 超級計算機，同年，所有新生產的特斯拉車上都裝載了輝達的晶片系統。儘管在 2019 年特斯拉自研晶片後雙方合作有所變化，但近年來馬斯克的 xAI 又與輝達達成協議，以獲得 GB200 晶片的優先供應權，黃仁勳也曾稱讚馬斯克的公司 xAI 建造強大的人工智慧訓練超級電腦「巨人」的成就，稱馬斯克為「超人」。

台積電創辦人張忠謀與黃仁勳是長期共生和雙贏的夥伴，更是親密的好朋友。張忠謀曾兩次邀請黃仁勳擔任台積電的 CEO，也曾為解決與輝達之間的爭議問題，親自去黃仁勳家裡吃沙拉和披薩，並在黃仁勳家的書房提出上億美元的賠償方案化解危機。從 1996 年黃仁勳主動寫信給張忠謀尋求合作開始，二者在晶片設計和製造的道路上攜手走過了近三十年。

蘇姿豐是 AMD 的 CEO，與黃仁勳是遠房表親關係，彼此欣賞。