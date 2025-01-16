〈台積電法說〉美國廠定價較高 建造成本可望持續改善

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 18:20

‌



魏哲家坦言，美國廠建造成本較高是因為當地生態系不夠完整，因此部分花費是從台灣運到美國後、再運送到亞利桑那州，但隨著公司在當地建立當地供應鏈後，未來成本可望逐步改善。

‌



台積電說，公司所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為客戶重視一定的地域靈活性，此外，也包含必要程度的政府支持，這是為了將公司股東價值最大化。

台積電與美國政府長期保持良好關係，此一關係甚至可追溯回 2020 年 5 月宣布亞利桑那州晶圓廠專案之前，台積電獲得來自美國客戶、聯邦政府、州政府和市政府的堅定承諾和支持，並正在取得實質進展。

基於早期工程晶圓生產的成功成果，台積電提前完成公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠在 2024 年第四季採用 N4 製程技術提前進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當，預期這會是平穩的產能提升過程，憑藉公司強大的製造能力和執行力，有信心亞利桑那州的晶圓廠可提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

台積電強調，公司在亞利桑那州的第二座和第三座晶圓廠也正按計畫進行中，根據客戶的需求，這些晶圓廠將採用更先進的技術，如 N3、N2 和 A16。

台積電在日本也受惠中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，進展非常好，第一座特殊製程技術晶圓廠已經於 2024 年底以非常好的良率開始量產，第二座特殊製程技術晶圓廠的興建工程計畫於 2025 年開始。

台積電在歐洲獲得了來自歐盟執委會、德國聯邦政府、邦政府和市政府的堅定承諾，計畫在德國德勒斯登建設一座以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，計畫進展順利。

台積電也持續獲得台灣政府的支持，並正投資和擴大先進製程技術和封裝產能，鑒於對 3 奈米製程技術的多年強勁需求，持續擴大台南科學園區的 3 奈米產能，也正準備在新竹和高雄的科學園區建立多階段的 2 奈米晶圓廠，以支援客戶強勁的結構性需求，同時在台灣的多個地點擴大先進封裝設施。