昇達科前10月營收19.1億元年增48% 刷新歷年全年營收紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-08 18:13

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微波通訊元件廠商昇達科 (3491-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 10 月營收 1.89 億元，改寫歷史同期新高，同時累計 2024 年前 10 月營收 19.1 億元，年增 48.15%，也刷新任何年度營收紀錄，昇達科指出，今年營運走高關鍵，最主要為昇達科在低軌衛星產品的開展順利。

昇達科 2024 年 10 月營收爲 1.89 億元，月減 11.64%，年增 68.53%，創下歷史同期新高，2024 年前 10 月營收 19.1 億元，年增 48.15%，也打破以往任何年度營收紀錄。

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昇達科主管指出，推動 2024 年營收創高的關鍵最主要為昇達科在低軌衛星產品的開展順利，不僅涵蓋地面站 (Gateway)、使用者終端 (UT) 與衛星酬載 (Satellite Payload)，且衛星酬載的元件還包含衛星對手機 (Direct To Cell) 與衛星間的傳輸 (Inter Satellite Links) 等應用需求，這類已量產的產品相當多元，也是讓昇達科營收持續保持高成長的要因。

同時，除了在低軌衛星產業開展順利，近期印度的 5G 建設需求再起，預期也將在年底開始帶入新一波的商機，可望為明年度的營收成長引擎中增添另一動能。