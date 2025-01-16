鈺齊-KY自結去年稅後賺13.76億元年減8% EPS 7.23元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 15:17

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製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (16) 日公布最新自結獲利數，2024 年第四季營收 43.88 億元創 6 季新高，全年營收 146.11 億元，稅後純益 13.76 億元，年減 8.05%，每股純益爲 7.23 元，

鈺齊 - KY2024 年第四季營收 43.88 億元，爲 6 季以來新高，毛利率 20.38%，季增 1.39 個百分點，年增 2.63 個百分點，單季稅後純益 5.84 億元，季增 4.71 倍，年增 8.28 倍，單季每股純益 3.07 元。

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鈺齊 - KY2024 年營收 146.11 億元，毛利率 19.08%，年增 0.17 個百分點，稅後純益 13.76 億元，年減 8.05%，每股純益爲 7.23 元，

鈺齊 - KY 在 2024 年第四季各項獲利指標，不僅達 2024 全年最高，更明顯優於 2023 年下半年以來相關營運表現，其中毛利率表現，更已連續六個季度呈現增長態勢，探究集團營運成果與獲利能力之提升，除了產業復甦趨勢正向之外，主要歸功於經管效率再提升、產品組合再優化、明星品牌助攻以及經濟規模的逐步展現。

鈺齊 - KY 在各區域產值比重，2024 年之越南、柬埔寨、中國占比分別為 58.93%、 27.47% 及 13.60%；銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 營收占比，大歐洲營收佔比 44.28%，而大美洲市場則為 39.08%；當前集團量產代工家數已達 50 家，其中，前三大占比約 5 成，前十大已逾 8 成，前二十大則逾 9 成，集團多品牌接單營運策略主軸不變。