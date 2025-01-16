威力德2月下旬上櫃 今年業績目標成長雙位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 16:10

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威力德 (7713-TW) 明 (17) 日舉辦上櫃前業績發表會，預計在 2 月底以暫定參考價 58 元上櫃。威力德今 (16) 日指出，業務包括體外診斷試劑與設備銷售，以及健康行動 App 及醫療資訊平台數位健康服務的延伸，在醫療資訊平台帶動下，今年業績目標成長雙位數。

威力德提供醫療院所及醫檢所全方位的體外診斷解決方案，而主要核心業務為外診斷試劑與設備銷售，約占 8 成，其他則為健康行動 App 及醫療資訊平台數位健康服務的延伸

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體外診斷試劑與設備銷售方面，董事長周國忠表示，威力德與羅氏診斷 (Roche) 合作，由於羅氏體外診斷在全球市占率超過 2 成，且羅氏品項多元，與羅氏合作以確保技術領先與產品完整性，且威力德設有專屬倉庫備貨庫存，使供應鏈穩定與檢測服務不中斷。

威力德說明，由於羅氏產品線豐富，因此優先選擇與羅氏合作，未來囊括更多客戶後，不排除與進一步在其他產品線合作，同時也希望未來能與更多國際大廠合作，讓威力德產品服務更加完整。

周國忠表示，威力德優勢在於客戶群體廣泛，涵蓋醫療院所、大型醫檢所及基層診所，並擁有生化、免疫、尿液、血液氣體及分子診斷試劑等多款產品，可滿足客戶多元需求。

此外，威力德指出，健保政策、高齡化、成人健檢年齡下修等，都會增加檢驗試劑需求。周國忠也補充，政府下修糞便潛血檢查、人類乳突病毒檢測年齡，對威力德業務成長是一大助力。

威力德表示，公司與大型醫檢機構建立穩定合作關係，並持續拓展檢測項目以深化服務內容。截至 2024 年底，已與超過 24 家醫療院所合作，涵蓋約 350 個單位及 674 台設備。

醫療資訊平台方面，威力德透過雲端技術與 SaaS 服務，建構大型醫檢所的醫療資訊平台，同時提供行動裝置 App，協助診所與民眾進行健康管理。目前威力德的醫療資訊平台與「健康行動 Go」App 已覆蓋全台超過 2000 家醫療院所。