中止連6賣 外資回頭買超253億元 台積電法說前急砸142億元回補

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 17:26

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台北股市今 (16) 日在權值股台積電 (2330-TW) 開盤後領軍大漲激勵，終場以上漲 510.53 點或 2.27% 作收，收盤報 23025.10 點，市場成交值爲 3330.92 億元，大盤站上季線。今天三大法人合計買超 297.8 億元，外資指數期貨空單口數呈現連續三天減少，並搶在法說召開前砸 142 億元買超台積電。

1 月 16 日新台幣兌美元匯率以 32.928 元作收、升值 1.37 角，成交金額 8.45 億美元。上午新台幣以 32.950 元開出，盤中最高 32.895 元，最低 32.999 元。

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台積電股價今天收盤報 1105 元，上漲 40 元或 3.76%，成交量放大爲 47107 張，成交值達 519 億元。台積電盤後並公布去年第四季財報，受惠整體稼動率提升抵銷掉 3 奈米產能爬升影響，毛利率達財測高標 59%，營益率也超標、達 49%，單季稅後純益 3746.8 億元，每股稅後純益 14.45 元，雙雙創下單季新高，累計 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。同時，外資在連七賣台積電後，今天買超台積電達 12938 張，砸下 142.44 億元。

1 月 16 日三大法人動向，外資終止連六賣，回頭買超 253.52 億元；自營商同步回補買超 89.56 億；投信賣超 45.28 億元；三大法人合計買超 297.8 億元。在期貨市場方面，外資指數期貨空單口數呈現連續三天減少，今天外資期貨淨交易口數爲多單 2825 口 ， 未平倉合約口數爲空單 36211 口，較昨日減少 3206 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，新光金、玉山金、中信金、光寶科、台積電、第一金、南亞科、緯創、富邦金、興能高；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，群創、廣達、華航、友達、陽明、富采、亞光、金 寶、寶成、台塑。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，華航、台達電、聯鈞、上銀、神基、元大金、名軒、上海商銀、長榮航、彰銀；今天集中市場投信賣超較多的個股爲，神達、仁寶、永豐金、京元電子、台化、廣達、聯電、台積電、玉山金、長榮。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，中信金、聯電、永豐金、鴻海、長榮、台積電、新光金、仁寶、上海商銀、千興；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，台塑、金像電、南亞、國產、台新金、金寶、台灣虎航。