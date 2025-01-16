集保2024大賺一股本 EPS 10.04元 金融資產總保管市值107兆元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 15:00

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2024 年金融三業營收破兆，創下史上新高紀錄，去年上市櫃、興櫃日均成交值合計 5281 億元，同寫新高，並大幅成長 46%，集保結算所董事長林丙輝今 (16) 日指出，受惠資本市場盛況，集保自結全年稅前盈餘突破百億大關、達 118.4 億元，改寫歷史新高，稅後純益 78.2 億元，EPS 10.04 元，大賺一個股本。

林丙輝表示，2024 年集保結算所在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績。集保在股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等金融資產的總保管市值超過 107.4 兆元，較前一年增加 25.8%。

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在壯大基金市場生態系業務推展上，林丙輝說明，集保積極提升市場款項收付效率，「境內基金清算平台」已提供超過半數的境內基金款項收付服務，去年 12 月上線的投信直客款項收付服務 更將進一步為業者與投資人大幅降低基金交易成本 。

在協助主管機關市場監理方面，林丙輝說，集保去年起受金管會行政委託，辦理第一階段境內基金申報生效之審查案件，今年將繼續擴大辦理第二階段境內、外基金申報生效的審查案件，以及肩負起投信事業查核業務，預計 3 月起上路。

此外，集保建置投信與保管機構間的「交割指示傳送平台」，並協助證券商建置「集保後台作業中心」，有效協助證券商進行資源整合及提升作業效率。去年 3 月推出 「甘丹查」 服務整合債票券日中即時的交割訊息，促進短期票券市場交割順暢與效率，另在金管會指導下成立了「 現實世界資產 (RWA) 代幣化小組」， 偕同業者共同研議金融資產代幣化的可行性。

展望未來，為落實重大政策並強化市場基礎建設，集保將全力支持亞洲資產管理中心政策，建置台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA) 資訊申報暨投資人查詢平台，持續精進股東 e 服務與基金市場服務，內部積極導入 AI 技術，擴大 AI 應用面向，進而協助市場穩健發展。

林丙輝表示，集保旗下基富通 2024 年斬獲亮麗成績，新開戶數超過 3.7 萬戶，較前一年度成長 75%，累計受益人數逾 29 萬人；同時，申購量與淨流入金額分別成長 64%、29%，帶動平台基金存量達到約 1600 億元，年增 35%。考量股本擴增基礎下，全年自結每股盈餘為 2.97 元，年成長 12%。

林丙輝表示，基富通過去一年推動多項普惠金融服務，包括推出免費的專屬基金理財 APP、建立 ESG 永續投資主題專區、執行「好好退休準備平台」協助國人退休規劃與儲備子女教育金、提供「好享加－低檔智動投」與「好享 Check 基金健檢」輔助理財功能等。