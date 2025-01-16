【量大強漲股整理】台股反彈大漲下，台積電法說會報佳音，選股重點有那些?

鉅亨研報 2025-01-16 16:58

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 253.52 億元，投信賣超 45.28 億元，自營商買超 89.56 億元，三大法人合計買超 297.8 億元 ，其中外資、自營商終止連六日賣超 由賣轉買，投信終止連三日買超由買轉賣。

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美國股市全數上漲，主要受到 12 月核心 CPI 數據低於預期和美國大型銀行財報優異的帶動，12 月的 CPI 年增 2.9%，符合預期但創下去年 7 月以來的新高，主要是食品和汽油價格推動了 CPI 的漲幅，然而，12 月的核心 CPI 月增僅為 0.2%，年增 3.2%，低於市場預期，美國 10 年期公債殖利率大幅回落，市場對於美聯儲可能在年底前降息的預期進一步升高，根據 Fed 的預期，今年 6 月或許將首次降息，此情勢帶動主要股指反彈，納斯達克指數上漲 2.45%，標普 500 指數上漲 1.83%，道瓊指數上漲 1.65%，費半指數上漲 2.13%，受美股強勁反彈激勵，加權指數今日開高走高，終場上漲 510.53 點，收在 23025.10 點，成交量放大至 3330.92 億，今日價量齊揚，站穩所有均線之上，強勢表態，外資由賣轉買超，加上台積電法說會報喜，史上新高！台積電去年大賺上兆元 EPS45 元年增四成，超過市場預期，目前台積電展穩所有均線之上，將有利於未來多頭行情延續。

權值股方面，今日三大權值股漲跌互見，(2330-TW)台積電，上漲 3.76%，收在 1105 元，台積電今（16）日召開法人說明會，財務長黃仁昭表示，儘管第一季進入手機淡季，但受益於強勁的 AI 晶片需求，預計將抵銷手機市場的部分影響，公司預估第一季營收約為 250 至 258 億美元，較上一季減少 4 至 7%，與外資預期大致相符，台積電預期全年美元營收將實現 24% 至 26% 的年增長，創歷史新高；最新公布 (2330-TW) 台積電，去年大賺上兆元 EPS45 元年增四成，Q4 每股盈餘為 14.45 元，全年獲利破上兆，每股盈餘賺 45 元，超過市場預期，相當 4.5 個股本，將有利於未來行情延續下去；(2317-TW)鴻海，上漲 1.46%，收在 173.5 元，鴻海昨（15）日宣布與中國知名人形機器人製造商優必選達成長期戰略合作，旨在推動人形機器人在智慧製造領域的應用，雙方將共同進行人形機器人在實際製造場景中的測試、驗證及技術創新，致力於提升機器人運動、感知及決策能力，從而促進人形機器人智慧製造解決方案的實現，人形機器人被視為未來智慧製造的關鍵技術之一，擁有巨大的市場潛力，透過這一合作，鴻海與優必選希望能加速這項技術的發展，為未來製造業的智能化和自動化轉型奠定基礎；(2454-TW)聯發科，上漲 2.82%，收在 1460 元，根據 Tom"s Hardware 報導，GPU 大廠 (NVDA-US) 輝達計劃於今年推出首款基於 Windows 裝置的 ARM 架構 SoC（System on Chip），輝達將推出兩款晶片，分別為年底推出的 N1X，以及預計在 2026 年推出的 N1，根據預測，輝達預計在第四季出貨約 300 萬顆 N1X 晶片，並在 2026 年出貨達 1,300 萬顆 N1 晶片，此外，該計劃是輝達 與台灣 IC 設計大廠聯發科的合作結果，聯發科預計將從中獲得約 20 億美元的營收，這將佔其 2026 年營收的約 8%，這項合作不僅對 輝達，對聯發科來說也是一個重要的成長契機。

強勢族群個股，莫過於佳螢在股市期皇后上面預告的，元月主流股持續點火向上，機器人股，強勢向上表態。

經濟日報點名預告的自動化設備股 & 機器人股，(3379-TW) 彬台，亮燈漲停! 再創波段新高! 來到 53 元大關! 39.15=>53 整整大漲 + 35% 以上!

經濟日報冠軍股，(3374-TW) 精材，亮燈漲停! 再創新高! 來到 232.5 元大關! 法人預期 2024 年 EPS 上看 6 元，2025 全年有機會維持雙位數成長動能，領先預告台積電法說會繳出亮眼成績單，所以就是要提前鎖定相關的供應鏈，輝達（NVIDIA）GB200 引爆先進封裝供不應求，台積電緊急調配 CoWoS 產能，部分測試機台移轉精材協助出貨輝達，擁抱 GB200 大商機，加上蘋果也上門添加上百台測試機台進駐精材， 左擁輝達、右抱蘋果」大單，營運喊衝，前 11 月合併營收 65.19 億元，年增 11.5％，改寫歷史同期第三高，2025 年【輝達】及【蘋果】兩大客戶支援，2025 年營收、獲利有望逐季衝高。

經濟日報冠軍股，(6558-tw) 興能高，搭上 AI 伺服器將配 BBU（電池備援電力模組）題材，興能高營運以消費性電子小電池占多數，去（2024）年營收表現壓抑，全年營收 11.6 億元、年減 3%，不過 12 月單月營收雙增。近期各家電池模組廠都積極切入儲能領域商機，興能高也持續開發中大型電池、ESG 電池等領域，期望今年下半年能挹注營收；該公司日前也公告 12 月自結稅後淨利為 400 萬，年增達 119%，今日逆勢大盤，亮燈漲停! 再創波段新高! 通通領先預告在前面。

強勢主流，矽光子（CPO）概念股和原物料類股表現亮眼，助力大盤走強，矽光子概念股表現強勢，領先點名預告的雙連捷運站 (3081-TW) 聯亞和 (3450-TW) 聯鈞分別攻上漲停板，股價分別達到 462 元和 317.5 元，(5244-TW)弘凱和 (4991-TW) 環宇 - KY 中場也漲停，分別為 49.65 元和 139.5 元，(6451-TW)訊芯 - KY+9% 及 (3163-TW)+6.98%，我們經濟日報冠軍股點名預告的股票也雙雙亮燈，無論是(3374 TW) 精材，亮燈漲停，又或是具有 BBU+AR 鏡題材股，持續發威，(6558-TW)興能高，也亮燈漲停! 並且轉虧為盈的 EPS 顯示出強大的轉機潛力。

2025 年選股的大方向是甚麼?

台股反彈大漲下，台積電法說會報佳音，主流股呼之欲出?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師