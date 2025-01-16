群光2025年營收估增高個位數 AI帶動獲利成長優於營收

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 14:46

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電子零組件廠群光 (2385-TW) 昨 (15) 日舉辦尾牙，群光董事長許崑泰表示，2025 年將持續研發創新，力拚全年營收成長高個位數，並期望獲利成長優於營收，近期已在 AI 影像產品領域爭取到新客戶轉單。

群光今年尾牙以「繼續創新突破，攜手邁向 AI 未來」為主題。許崑泰感謝同仁過去一年克服各種挑戰，不僅將集團營收推升突破千億，更透過聚焦高附加價值產品、持續優化產品組合及嚴控成本，繳出優異的獲利表現。

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展望 2025 年，許崑泰表示，國內外環境仍存在諸多不確定性，特別是在川普勝選後，潛在的新關稅政策已對供應鏈造成衝擊。不過群光深耕泰國多年，去年全集團又新增兩座泰國新廠，面對客戶分散生產基地的需求游刃有餘。

在產品布局方面，群光近期在 AI 影像產品成功爭取到新客戶轉單，集團將持續以穩健腳步，因應快速變化的外在環境。