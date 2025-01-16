數發部協助公、私部門落實數位平權 30個網站獲頒3A無障礙標章創歷史新高紀錄

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 16:59

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數位發展部今（16）日公布，113 年共有 30 個網站榮獲最高級別的無障礙 AAA 認證標章，涵蓋政府機關與民間企業，創下單一年度最多網站獲得 AAA 無障礙認證標章的紀錄。這些成果彰顯台灣各界對推動無障礙網站政策的支持與投入，也展現公、私部門對於數位無障礙服務的重視與努力。

數發部表示，網站的無障礙設計不僅是優化服務的關鍵，更是實現數位平權的重要工作。根據《身心障礙者權益保障法》規定，各級政府及其附屬機關、機構與學校網站須通過無障礙檢測並取得認證標章。為落實數位平權，數發部積極協助政府機關網站進行無障礙設計檢測，並提供相關技術諮詢服務。

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截至目前，已有超過 5,000 個政府機關網站取得無障礙認證標章。此外，數發部也與各部會密切合作，推動所轄事業機構提升其網站的無障礙性，目前已有 526 個民間機構網站獲得認證。

數發部說明，政府網站的無障礙設計是全球政府推動數位平權政策的重要方向，其目的在於降低身心障礙人士使用網路應用的困難，使所有人都能享受便利的數位服務。

數發部遵循制定全球網路標準的國際組織「全球資訊網協會」（World Wide Web Consortium, W3C）的無障礙網頁開發規範，協助政府機關檢測網站的無障礙設計水準，並依檢測結果授予 A、AA 與 AAA 三個等級的認證標章。其中，AAA 為最高等級，代表網站具有高可及性，功能簡單易用且支援輔助工具，確保身心障礙者、長者及其他數位弱勢族群能夠無障礙地使用數位服務。

數發部指出，113 年取得 AAA 無障礙認證標章的網站包括眾多重要的政府資訊、民生及金融相關網站，例如文化部友善措施服務介紹網、新北市政府社會局的手語翻譯線上申辦系統、台灣中油股份有限公司石化事業部、日統汽車客運股份有限公司、新安東京海上產物保險股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、美好證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、兆銀資訊系統股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、高雄銀行股份有限公司、第一產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、淡江大學視障資源中心、愛吠的狗娛樂股份有限公司、藝淇數位設計有限公司、永豐金證券股份有限公司等，這些成果彰顯台灣各界對推動無障礙網站政策的支持與投入。