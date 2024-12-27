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數發部：台灣AI發展將聚焦微調國際大型模型及開發特定領域應用

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 17:42

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數發部：台灣 AI 發展將聚焦微調國際大型模型及開發特定領域應用。(圖：數發部提供)

數位發展部次長林宜敬日前於比利時布魯塞爾，出席「2024 人工智慧國際高峰會」時表示，台灣將採取雙軌策略發展 AI，除了以大型科技公司的 AI 模型為基礎進行本土化微調外，也將針對半導體製造等特殊產業需求開發特定領域模型。

林宜敬指出，由於 AI 模型開發成本過高，目前技術多集中於科技巨擘手中。為因應此一情況，各國除了分享 AI 技術外，也應根據國情發展特定領域的 AI 模型。他以奧本海默為例強調，AI 技術雖帶來劃時代突破，但也伴隨潛在風險，需要民主國家共同努力建立良善的發展生態。


針對 AI 快速發展的趨勢，林宜敬表示，AI 系統運作模式類似人類大腦，以每年百倍速度建立連結網路。為防範 AI 對人類文明可能產生的威脅，必須確保 AI 不被惡意使用及操弄。

會議期間，林宜敬也與美國人工智慧安全研究院院長 Elizabeth Kelly、英國人工智慧研究院院長 Oliver Ilott 及國際電信聯盟電信標準化部門副主任 Bilel Jamoussir 等 AI 專家進行交流。

數發部表示，未來將持續推動 AI 與數位技術的創新與負責任應用，在追求經濟成長的同時，也要確保自由、民主和人權等核心價值的維護。

本次高峰會由 Forum Europe 主辦，林宜敬與肯亞駐歐盟大使 Bitange Ndemo、歐盟委員會研究與創新總署副總幹事 Signe Ratso 及高通政府事務副總裁 Anne-Lise Thieblemont 等人，共同探討「人工智慧的公平近用和機會：AI 促進包容性成長」議題。

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