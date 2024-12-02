數發部：第三方支付監理辦法上路 授權延後可疑帳戶撥款

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-02 18:18

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數位發展部今 (2) 日宣布，三項第三方支付監理辦法於 11 月 30 日正式上路，包含疑似詐騙客戶控管、防制洗錢及服務能量登錄等規範，藉由提高業者進入門檻、加強徵信審查，並授權延後可疑帳戶撥款，以強化產業管理。

根據新規定，未完成能量登錄的第三方支付業者不得提供服務。數發部將透過企業徵信，審查業者是否有遭拒絕往來、退票等情形，同時要求負責人不得有詐欺或洗錢等相關犯罪紀錄，並須建立完善的內部控制與稽核制度。

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在防制洗錢方面，業者必須定期查核賣方客戶的網路交易憑證，如發票等文件，並確認賣方客戶實質受益人。數發部將持續進行防制洗錢及打擊資恐查核，確保業者落實法遵義務。

為打擊詐欺犯罪，新辦法授權第三方支付業者在收到司法警察機關通報後，可對疑似涉詐帳號採取延後撥款或暫停服務措施，控管時間最長達兩年，以防止資金快速流向詐騙集團，爭取追回被害款項的時間。