幫27萬名弱勢脫貧！星展攜手華山、馴錢師打造AI平台 協助「3失」長者與弱勢 ​​​​​​​

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 15:42

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星展基金會致力透過多項專案及志工服務，協助弱勢族群擁有更具保障的生活和更光明的未來，同時陪伴為社會帶來正面改變的社會企業及中小企業成長。在台灣，星展基金會宣布與華山基金會和馴錢師財商研究中心合作，針對長者及經濟弱勢族群推動相關專案，目標三年內協助 27 萬名經濟弱勢族群的財務健康，進而脫貧，並幫助 5881 名「三失」長者。

台灣已邁入「超高齡社會」，回應高齡議題與社會需求，星展基金會亦積極串聯社會各界，期望透過創新解決方案，提高銀髮族的生活品質、改善醫療保健與營養需求、消除社交孤立、建立跨世代職場共融，將高齡人口轉化為機遇。

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星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英指出，星展基金會 2014 年成立至今已投入逾 1,700 萬新加坡幣（約 4 億新台幣），積極創造超越銀行業的影響力。考量社會不平等和人口老化已成為亞洲的迫切議題，星展基金會承諾 10 年內投入 10 億新加坡幣（約 240 億新台幣），並貢獻 150 萬小時員工志工服務時數，聚焦兩大主軸：「照亮當下：專注於照顧弱勢族群日常所需」，「點亮未來：推動普惠金融、促進社會共融」。第一波行動即是在星展集團六大市場推動 15 項相關倡議行動，同時關注提升高齡族群生活品質的方案。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，作為台灣最大的外商銀行及永續標竿企業，星展除了持續在金融領域發揮影響力，更在星展基金會支持下深耕在地環境永續與社會公益。為進一步滿足弱勢群體基本需求並協助其建立更具財務韌性的未來，星展基金會分別與華山基金會及馴錢師財商研究中心自 2025 年啟動三年計畫，總計將挹注 600 萬新加坡幣（約 1.4 億新台幣），打造更具包容性的共融社會。

華山基金會長期透過全台 400 多個社區愛心天使站，為弱勢長者提供關懷訪視、送餐、陪同就醫、居家修繕等到宅服務。星展基金會將協助華山拓展愛心天使站規模，於基隆、台北、新北、花蓮、台東等地增設 6 個愛心天使站據點，並結合星展志工服務，讓失依、失智、失能的「三失」長者在居住社區即能取得日常需要資源，同時強化心理韌性，享有具尊嚴的人生下半場，預計三年可幫助 5,881 名長輩。