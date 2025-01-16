4成台灣人不開心！富達國際調查：6成台灣人情緒穩定樂觀 卻擔心這「2件事」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 17:52

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富達國際今 (16) 日發布最新全球情緒調查報告，從情緒健康、財務健康、退休規劃、職場狀況等面向，了解全球多個地區民眾於 2024 年的感受。針對台灣地區民眾的調查結果顯示，儘管 6 成左右表示情緒「樂觀且平穩」，逾 7 成擔憂生活成本不斷增加、逾 6 六成對於退休儲備不足感到憂慮，逾 9 成將退休儲蓄準備視為首要財務目標，僅約 2 成不清楚要準備多少退休金，但有 4 成擔心太早用盡退休儲備，突顯透過長期投資實現財務穩定並及早規劃退休的重要性。

富達國際全球情緒調查可看出台灣民眾於 2024 年整體的感受。在情緒健康方面，近六成 (57%) 台灣民眾對生活持樂觀態度且超過五成 (52%) 表示經常感到情緒平穩，然而，基於通膨升溫導致生活成本增加 (72%) 以及擔憂退休儲蓄不足 (65%)，成為民眾兩大最主要的壓力來源。

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財務健康方面，隨著平均壽命不斷延長，退休儲蓄成為所有人共同的課題。幾乎所有台灣民眾將維持當前生活方式 (97%) 及為退休儲蓄做準備 (97%) 視是財務目標。對於退休儲蓄的貢獻，約半數 (48%) 表示維持和前一年相同，有三成 (34%) 甚至增加退休儲蓄，顯示台灣民眾願意為未來財務安全而努力。

至於台灣民眾對退休生活的看法，前三大擔憂分別為退休後的健康問題 (56%)、儲蓄過早耗盡的風險 (41%)、無預期的意外事件發生 (36%)。其中，健康問題和意外事件也許無法預期，但退休儲蓄則可以預先準備。此外，擁有充足的儲備，在應對突發事件時也能有更多選擇，加強應變能力。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑表示，積極的理財規劃對減輕壓力並確保舒適的退休生活至關重要。一年的開始是重新檢視自己財務狀況和退休儲備的好時機，尤其多數人於年底或農曆年前夕拿到年終獎金，在扣除生活支出和償還債務等需求之虞，建議投資人善用每年的獎金，強化安穩退休的基礎。

值得注意的是，約 5 成 (47%) 台灣民眾表示目前最迫切的財務需求是增加儲蓄和投資，有超過一半民眾 (53%) 表示對投資缺乏信心，突顯出財務教育和規劃資源的迫切需求。然而，值得鼓舞的是，約七成受訪者表示已尋求財務建議 (67%)，並依照建議進行調整 (71%)。

李少傑表示，儘管許多人認為投資理財很難，且因距離退休時間仍長以致毫無頭緒，建議可從三大原則著手。