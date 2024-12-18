全家電商新服務上線 化身社群團購主寄物平台

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-18 18:14

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連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (18) 日宣布，瞄準團購面交商機，推出創新服務「寄物 +」，特別的是可多溫層寄放、代收貨款，力拚成為團購主、手作甜點等個人社群賣家最便利的寄物平台。

全家說明，「寄物 +」新服務鎖定團購主、冷藏產品小賣家及有臨時寄物需求的消費者，主打「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」等服務，不僅提供常溫、冷凍與冷藏三種溫層的寄物選擇，更結合便利商店 24 小時營業、店點密集的業態優勢，讓團購主、小賣家隨時可到店寄物。

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同時，全家提供萬元內貨款代收服務，寄物天數還可選擇存放 1-3 天，一舉解決買賣雙方時間喬不攏、突發臨時無法面交的問題。

全家數位金融部劉東豪部長表示，全家致力支援個人社群賣家服務，觀察到近年社區型團購、客製化甜點市場逐年增長，便利商店更是團購主、小賣家與買家面交的熱門地點。